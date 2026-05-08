概要

近年、CarPlayやAndroid Auto対応車が増える一方で、「純正ナビが古い」「有線CarPlayに対応していない」「動画視聴ができない」といった理由から、車内エンタメやスマート機能を十分に活用できないユーザーも少なくありません。 「GetPairr Vista 2.0」は、そうした“既存車の不満”に着目して開発された、Android OS内蔵型のポータブルディスプレイです。車両側が有線CarPlay／有線Android Autoに対応していない場合でも使用でき、工事不要で大画面化を実現します。

セール情報

【GetPairr Vista 2.0 】 ・通常価格：29,800円（税込） ・割引率：30％OFF ・クーポンコード：PNFHDWPW ・最終購入価格：20,000円（税込） ・セール期間：2026年5月8日～5月30日 ・商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQTCMF2G

“古い車を買い替えなくてもいい”という選択肢

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQTCMF2GYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=F_l0ts7zedA

本製品は、11インチのワイドディスプレイを採用し、Googleマップ・YouTube・Netflix・Spotifyなど、普段スマートフォンで使う主要アプリを車内で利用可能。 純正ナビを丸ごと交換する必要がなく、「あと数年は今の車に乗りたい」「最新機能だけ追加したい」というユーザーにも導入しやすい設計となっています。 また、Android OSを本体に内蔵しているため、スマートフォン接続なしでも単体利用が可能。テザリングやWi-Fi接続を利用することで、ナビ・動画・音楽を1台で完結できます。

ナビも動画も同時表示。11インチ大画面で視認性向上

Vista 2.0は、11インチのIPS液晶を採用。一般的な純正ディスプレイよりも大きな画面で、地図や映像を見やすく表示できます。 さらに、2画面表示にも対応しており、 ・左側でGoogleマップ ・右側でYouTubeや音楽アプリ といった使い方も可能。長距離ドライブや家族での移動時にも便利です。

使用シーンに合わせて拡張できる専用アクセサリーも展開

GetPairr Vista 2.0は、本体だけでなく、車内環境に合わせて使える専用アクセサリーも展開しています。 バックカメラ 後方確認をサポートし、駐車時の視認性向上に役立つ専用バックカメラ。 購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MLCHHG 専用スタンド台座 ダッシュボード上でより安定して設置したい方向けの専用スタンド。 購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1BMVDTM ヘッドレストマウント 後席モニターとして活用したいユーザー向け。長距離移動時の後席エンタメ用途にも対応。 購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG マイクロSDカード 動画保存やデータ保存容量を拡張したいユーザー向け。 購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1B14J3C

まとめ

「CarPlay非対応だから仕方ない」――そんな車でも、ディスプレイを追加するだけで、地図・動画・音楽をもっと快適に楽しめる時代になっています。 GetPairr Vista 2.0は、“車を買い替えるほどではないけれど、車内体験はアップデートしたい”というユーザーに向けた、新しい選択肢を提案する製品です。