スーツケース修理専門店を全国展開する『MY SUITCASE(マイ・スーツケース)』(運営：株式会社カルチャーズジャパン、本社：東京都台東区、代表取締役：原田 和典)は、修理技術で培ったノウハウを活かし、放置・廃棄されるスーツケースを再生させる「整備済み・カスタムUSEDスーツケース」の販売を本格的に開始いたしました。





カスタム・UESD





■ 背景：深刻化する観光地の「スーツケース放置問題」

近年、訪日外国人観光客の急増に伴い、ホテル・空港・駅・観光地などで買い替え後の古いスーツケースが処分されずに放置されるケースが相次ぎ、自治体や施設の大きな負担となっています。

2025年の訪日外国人数は年間で令和7年(2025年)約4,268万人と、過去最高を大幅に更新しました。初めて4,000万人を突破し、円安の影響で需要が急増しました。(出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」)





当社はこの放置・不法投棄問題という社会課題に対し、修理専門店の技術を活かした「リユース・アップサイクル」による解決を目指します。









■ サービスの特徴：新品を超える付加価値を

「捨てる前に、もう一度。」を合言葉に、単なる中古販売ではなく、以下の付加価値を提供します。





・職人による徹底整備 ：キズやへこみの修正はもちろん、キャスターやハンドルなどの消耗部品を交換。専門店ならではの安心感をお届けします。

・こだわりのカスタム対応：お客様の好みに合わせ、カラー変更や内装の張り替え、ネームプレートの装着など、世界に一つだけの「カスタムスーツケース」に仕上げます。

・厳選されたラインナップ：RIMOWAやTUMIなど、耐久性に定評のあるブランドのUSED品を厳選。高品質なモデルを、より手に取りやすい価格で提案します。





販売URL： https://repair-suitcase.com/area/purchase-works/









■ MY SUITCASEが目指す「サステナブルな旅」

今回のサービス始動により、放置・廃棄されるスーツケースを減らし、モノを大切に使い続ける「リペア・リユースの循環」を加速させます。環境負荷の低減と、旅人の負担軽減の両面で貢献してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社カルチャーズジャパン

代表者 ： 代表取締役 原田 和典

所在地 ： 〒110-0015 東京都台東区東上野3-16-8

事業内容： スーツケースの修理・販売

URL ： https://repair-suitcase.com/









【お客様向けお問い合わせ先】

MY SUITCASE お客様相談窓口

お問い合わせフォーム： https://repair-suitcase.com/contact/