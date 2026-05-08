一般社団法人日本ヴィーガン協会(兵庫県西宮市)は、2026年5月17日(日)、日本で初めての環境学習都市である西宮市の、市役所横の六湛寺公園にて、第9回目となる『西宮ヴィーガンフェス』を開催いたします。本イベントは、西宮市の「環境学習都市にしのみや・パートナーシップ認定事業」として、食を通じて環境保全を考えるきっかけを提供します。





ヴィーガン中華も2店舗出店





■ イベントの見どころ

1. 体と地球に優しい「ヴィーガン＆グルテンフリー」グルメが勢揃い

北海道や四国からも出店、焼き立てヴィーガン餃子(五葷なし)が初出店、こだわりのグルメが集結します。動物性食品にアレルギーや制限がある方も楽しめるお弁当や、小麦粉を控える方に嬉しいグルテンフリードーナツも並びます。





2. 親子で学ぶ「環境保全」

特別講演「くまと共存努力」は、Eli Sookerさんのクマの写真展示とともに、近年関心が高まっているクマとの共存について、子どもから大人まで学べる内容となっています。また、紙芝居やおはなし会など、お子様向けのワークショップも充実しています。





3. 来場者特典＆エコへの取り組み

先着100名様 ： クイズに答えて、ヴィーガン非常食のVエイドパンをプレゼント！

お子様限定 ： ヴィーガン子ども食堂が、先着50名の小学生以下のお子様に「名水神河町の酵素玄米おにぎり」を無料進呈

ゴミ削減の推進： 「マイ箸・マイカップ」の持参を推奨し、ゴミを出さない持続可能なイベントを目指します。





無料講演やキッズ紙芝居も





■ 開催概要

名称 ： 第9回 西宮ヴィーガンフェス「環境保全と衣食住」

日時 ： 2026年5月17日(日) 11：00 ～ 17：00(雨天開催)

会場 ： 六湛寺公園・六湛寺南公園(西宮市役所横)

阪神西宮駅 徒歩2分 / JR西宮駅 徒歩10分

入場料 ： 無料

内容 ： ヴィーガンフードとスイーツ、自然農野菜、

エコ雑貨の販売、25店舗出店。

環境学習講演、子ども向け紙芝居や読み聞かせ、図書スペース

主催 ： 一般社団法人日本ヴィーガン協会

後援 ： 西宮市教育委員会

協賛 ： ミートフリーマンデーオールジャパン

協力 ： 芦田クリニック(西宮市南郷町)

環境学習都市にしのみや・パートナーシップ認定事業

公式Instagram： @veganfest_jvs

https://www.instagram.com/veganfestjvs





イベントのポスター