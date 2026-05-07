電池セル外観検査機の世界市場2026年、グローバル市場規模（円筒型、角型、パウチ型）・分析レポートを発表
2026年5月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電池セル外観検査機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電池セル外観検査機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電池セル外観検査装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は469百万ドルと評価され、2031年には873百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は9.4%と高く、電動化や新エネルギー分野の拡大に伴い市場は急速に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
電池セル外観検査装置は、高度な光学画像技術と自動制御システムを用いて電池セル表面の欠陥や異常を検出する装置です。高速かつ高精度な検査が可能であり、大量の電池セルを短時間で検査することができます。
これにより品質の安定性と製品の信頼性を確保し、不良率の低減に寄与します。また、自動化により検査、分類、記録といった工程を無人で実行できるため、生産ライン全体の効率化と高度化が実現されます。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では円筒型、角形、パウチ型の検査装置に分かれており、用途別では自動車、新エネルギー、太陽光発電、エネルギー貯蔵などに分類されています。特に電動車や再生可能エネルギー分野の拡大が需要を牽引しています。
________________________________________
主要企業としては、Vitronic、Cognex、Intekplus、BASLER、Quantel、Elexis AG、Guangdong Lyric Robot Automation、Wuhan Jingce Electronic Technology、Luster LightTech (Beijing)、Wuxi Autowell Technologyなどが挙げられます。さらにGuangdong Deer Smart Technology、Anhui Keyi Information Technology、Wuxi Jingzhi Vision Technology、Hefei CAS Dihuge Automation、Guangdong Samsun Technology、Shenzhen SmartMore Information Technology、Supersonic Artificial Intelligence Technology、Shenzhen Shifang Intelligent Technology、Suzhou Tiansuo Intelligent Technology、Chengdu Xinxiwang Automatic Technology、Xiamen Weiya Intelligent Technologyなども市場において重要な役割を担っています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域では電池製造拠点の集中により市場を牽引しており、高い成長が期待されています。一方で欧州や北米でも電動化の進展により需要が拡大しています。
________________________________________
市場成長の要因としては、電動車の普及、新エネルギー需要の拡大、品質管理の高度化ニーズが挙げられます。一方で、高度な技術要件や設備コストが課題となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電池セル外観検査機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電池セル外観検査機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電池セル外観検査装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は469百万ドルと評価され、2031年には873百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は9.4%と高く、電動化や新エネルギー分野の拡大に伴い市場は急速に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
電池セル外観検査装置は、高度な光学画像技術と自動制御システムを用いて電池セル表面の欠陥や異常を検出する装置です。高速かつ高精度な検査が可能であり、大量の電池セルを短時間で検査することができます。
これにより品質の安定性と製品の信頼性を確保し、不良率の低減に寄与します。また、自動化により検査、分類、記録といった工程を無人で実行できるため、生産ライン全体の効率化と高度化が実現されます。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では円筒型、角形、パウチ型の検査装置に分かれており、用途別では自動車、新エネルギー、太陽光発電、エネルギー貯蔵などに分類されています。特に電動車や再生可能エネルギー分野の拡大が需要を牽引しています。
________________________________________
主要企業としては、Vitronic、Cognex、Intekplus、BASLER、Quantel、Elexis AG、Guangdong Lyric Robot Automation、Wuhan Jingce Electronic Technology、Luster LightTech (Beijing)、Wuxi Autowell Technologyなどが挙げられます。さらにGuangdong Deer Smart Technology、Anhui Keyi Information Technology、Wuxi Jingzhi Vision Technology、Hefei CAS Dihuge Automation、Guangdong Samsun Technology、Shenzhen SmartMore Information Technology、Supersonic Artificial Intelligence Technology、Shenzhen Shifang Intelligent Technology、Suzhou Tiansuo Intelligent Technology、Chengdu Xinxiwang Automatic Technology、Xiamen Weiya Intelligent Technologyなども市場において重要な役割を担っています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域では電池製造拠点の集中により市場を牽引しており、高い成長が期待されています。一方で欧州や北米でも電動化の進展により需要が拡大しています。
________________________________________
市場成長の要因としては、電動車の普及、新エネルギー需要の拡大、品質管理の高度化ニーズが挙げられます。一方で、高度な技術要件や設備コストが課題となっています。