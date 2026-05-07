6月26日(金) AndTech「光電融合デバイスにおけるポリマー光導波路と材料開発～光導波路・EOポリマーの基礎からCPOパッケージへの展開まで～」WEBセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は「光電融合」と「ポリマー導波路と材料開発」に関する講座を開講します。

光電融合とポリマー光導波路に焦点を当てたセミナーです！

光導波路と集積化技術の基礎から、CPO（光電コパッケージ）に向けた電気光学ポリマーの材料・評価について解説します。材料・デバイス・実装を学びたい方に向けた講座です。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：光電融合デバイスにおけるポリマー光導波路と材料開発 ～光導波路・EOポリマーの基礎からCPOパッケージへの展開まで～

開催日時：2026年06月26日(金) 10:00-17:15

参加費：60,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f13f7da-ad2e-6768-94dd-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

────────────

第1講：10:00-12:00（横浜国立大学：荒川 氏）

「光導波路の基礎と集積化技術」

第2講：13:00-14:15（産業技術総合研究所：須田 氏）

「光電融合を支えるポリマー光導波路集積と評価

第3講：14:30-15:45（情報通信研究機構：山田 氏）

「EOポリマーの基礎・評価と応用展開」

第4講：16:00-17:15（味の素株式会社：唐川 氏）

「光電融合を見据えた次世代半導体パッケージ向け樹脂材料の開発」

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.光導波路の基礎原理と材料

２.光集積回路、光通信システムに関する基礎知識

３.光電融合技術（CPO: Co-packaged Optics）における市場予測と業界動向の把握

４.CPOに求められるポリマー光導波路の設計要件と評価

５.電気光学（EO）ポリマーの基礎と評価

６.光電融合向けポリマー材料の開発

本セミナーの受講形式

─────────────

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

∽∽───────────────────────∽∽

第1部 光導波路の基礎と集積化技術

∽∽───────────────────────∽∽

横浜国立大学

大学院工学研究院 知的構造の創生部門 理工学部 数物・電子情報系学科

教授：

荒川 太郎 氏

【講演主旨】

光導波路の基礎原理、光導波路の材料、光回路技術に関する基礎知識、光導波路デバイスに関する基礎知識、光集積回路、光通信システム、光センサーに関する基礎知識、光集積回路、光通信システム、光センサーの最新技術動向について詳解いたします。

【プログラム】

1. 光導波路の基礎

1-1 光伝搬の基礎

1-2 波動方程式、固有モード、光閉じ込め

2. 各種の光導波路

2-1 光ファイバー

2-2 石英系光導波路

2-3 半導体光導波路

3. 光導波路デバイス

3-1 光導波路の縦続接続

3-2 方向性結合器、Y分岐回路、多モード干渉素子

3-3 マッハ・ツェンダー干渉計

3-4 アレイ導波路回折格子 (AWG)

4. 光導波路の応用・光集積技術

4-1 光通信への応用

4-2 光集積回路・光電融合技術

∽∽───────────────────────∽∽

第2部 光電融合を支えるポリマー光導波路集積と評価

∽∽───────────────────────∽∽

国立研究開発法人産業技術総合研究所

光電融合研究センター

チーム長 博士（工学）：

須田 悟史 氏

【講演主旨】

光電融合に向けたAOP基板を実現するポリマー光導波路技術を中心に、三次元光配線・高密度集積・高温高速動作まで一貫して実証し、実用化に直結する設計・評価技術について講演します。

【プログラム】

1．光電コパッケージの背景

1-1 生成AI拡大によるデータセンターの形態変化

1-2 光電融合技術の業界及び標準化動向

1-3 外部レーザー光源（ELS）の標準化及び業界動向

2．アクティブオプティカルパッケージ

2-1 アクティブオプティカルパッケージの概要

2-1-1 光電融合技術における主な課題

2-1-2 アクティブオプティカルパッケージ基板の構造と特徴

2-2 アクティブオプティカルパッケージの要素技術

2-2-1 ポリマー光導波路

2-2-2 三次元マイクロミラー形成技術

2-2-3 ナノインプリント技術によるミラー形成技術

2-2-4 アクティブオプティカルパッケージの熱解析

2-3 WDMによるTbps級光リンクの展望

2-4 シリコンフォトニクス埋め込みパッケージによる広帯域光リンク実証

3．ポリマー光導波路の評価

3-1 光電融合技術に向けたポリマー光導波路の設計と評価技術

3-1-1 必要な光学特性評価項目及び評価方法

3-1-2 ハイパワー光入力環境下での初期信頼性評価

3-2 ELSとポリマー光スプリッター回路を活用した広帯域光伝送の実証

∽∽───────────────────────∽∽

第3部 EOポリマーの基礎・評価と応用展開

∽∽───────────────────────∽∽

国立研究開発法人情報通信研究機構

未来ICT研究所：

山田 俊樹 氏

【講演主旨】

電気光学（EO）ポリマーの基礎・材料開発・高性能化と評価及び応用展開について幅広く講演する。EOポリマーの材料開発や評価について実体験等も交えながら講演を行うと共に、電気光学（EO）ポリマー開発の現状について理解を深める。

【プログラム】

1. 電気光学ポリマー開発の背景

1-1 電気光学(EO)ポリマーとは

1-2 拡大する光通信の需要

2．電気光学効果の基礎

2-1 電気光学係数

2-2 光変調器

2-3 半波長電圧長、変調帯域長

3．電気光学ポリマーの基礎と特徴

3-1 電気光学材料

3-2 有機分子の非線形分極・超分極率

4．電気光学色素の開発と評価

4-1 超分極率βの評価と高性能電気光学色素の開発

5．電気光学ポリマーの開発と評価

5-1 電気光学ポリマーの電気光学係数(r33)の評価

5-2 電気光学ポリマーの熱安定性の評価

5-3 電気光学ポリマーの光安定性の評価

5-4 電気光学ポリマーの吸収係数の評価

5-5 電気光学ポリマーの性能指数

6．電気光学ポリマーを用いた光制御デバイス（小型超高速光変調器、光フェーズドアレイ）

6-1 Si/EOポリマーハイブリッド光変調器

6-2 EOポリマー光フェーズドアレイ

6-3 可視光用EOポリマーと光変調器

7．電気光学ポリマーを用いたテラヘルツ波検出

7-1 電気光学ポリマーのシュタルク効果を利用したテラヘルツ波検出

7-2 電気光学ポリマーのポッケルス効果を利用したテラヘルツ波検出

∽∽───────────────────────∽∽

第4部 光電融合を見据えた次世代半導体パッケージ向け樹脂材料の開発

∽∽───────────────────────∽∽

味の素株式会社

バイオ・ファイン研究所 マテリアル＆テクノロジーソリューション研究所

ライフサポートソリューション開発研究室 機能性材料グループ

主席研究員：唐川 成弘 氏

【講演主旨】

これまで培ってきた樹脂設計技術を基盤に開発した光電融合向けポリマー材料について紹介する。

また、弊社樹脂を用いて作製したポリマー光導波路の構造とその特性評価結果を報告し、次世代CPOに向けた材料要件と今後の展望を述べる。

【プログラム】

※講師によりプログラムは準備中ですので、完成次第、更新します

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上