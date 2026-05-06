今年も開催！！＼子どものワクワクと成長が生まれる宿泊体験　第２弾！／「アニマルレスキュー隊★新人隊員育成プログラム」２０２６年５月１０日（日）午後３時００分よりチケット販売開始！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、昨年大好評を博した小学生対象の宿泊体験プログラム「アニマルレスキュー隊★新人隊員育成プログラム」の第２弾を、２０２６年７月１８日（土）・１９日（日）の２日間にわたり開催いたします。本プログラムは、動物や自然と深くふれあいながら、子どもたちの「感じる力」「考える力」「行動する力」を育むことを目的としています 。夜のサファリパトロールや営業終了後の海獣館での宿泊など、通常のパーク体験では味わえない特別なミッションが満載です。

【特別イベント「アニマルレスキュー隊★新人隊員育成プログラム」について】

・開催日時

２０２６年７月１８日（土）午後１時００分 ～ ７月１９日（日）午前１１時００分まで

・料金

３８，０００円／名

※ご参加のお子様の２日間のパーク入園料、おやつ、夕食、朝食料金を含みます。

・定員

２０名（最少催行人数１２名）

※小学生のみご参加いただけるプログラムです。

・場所

海獣館、サファリワールド、マリンワールド、エンジョイワールドなどパーク内全域

・申込

Terravie https://terravie-app.com/

２０２６年５月１０日（日）午後３時００分より販売開始

・持ち物

パジャマ、着替え、シャンプー・ボディソープ、バスタオル、歯ブラシ、寝袋、常備薬（必要な方のみ）

※おやつ等の持ち込みはご遠慮ください。

※ゲーム等の機器類、貴重品をお持ちにならないようお願いいたします。

＜プログラムのポイント＞

２日間の宿泊体験プログラムでは、子どもたちは「アニマルレスキュー隊」の “新人レスキュー隊員” として、チームで冒険型ミッションに挑戦したり、スタッフと一緒に動物たちの観察を行ったりするなど、通常のパーク体験では味わえない特別活動に取り組みます。

成長をサポートする充実の内容

スタッフが「アニマルレスキュー隊」の先輩隊員として、プログラム中子どもたちを全面サポートします。いのちと向き合う仕事の本質をお伝えし、不安や困難に直面したとき、子どもたちが一歩前に進むためのお手伝いをします。これにより、いのちを大切にする心を育み、挑戦する楽しさや自信を身につけることができます。

【タイムスケジュール １日目】

１３：００～ ★集合・入隊式★

レスキュー隊員の証を受け取る入隊式！

１泊２日を共にする仲間を知ろう！

・隊員手帳、隊員スカーフの配布

・全体のスケジュールの説明

・自己紹介

・チームでのかけ声考案

※入隊式はご家族の同伴が可能です

１４：００ ★チームミッション★

チームに分かれてミッションにチャレンジ！

動物と仲良くなる方法や健康チェックの方法を調査して、レスキュー隊員報告書を作成しよう！

ミッション例

・インスタントカメラを使用して動物を撮影！

・ゴマフアザラシとのふれあい、サイン出し体験

・バンドウイルカとのふれあい、サイン出し体験

お友達やスタッフとのコミュニケーション力を育みます。

動物に親しみ、お子様の興味関心の幅を広げます。

１７：００ ★夕食はカレーライス★

夕食の準備から片付けまでを仲間と分担してチャレンジ！

お米を盛り付けたり、配膳もできるかな？食べ終わったらお皿を洗って皆できれいに片付けよう。

※低アレルゲンカレーもご用意可能です

お互いを思いやる気持ちを育み、楽しい食事の時間を過ごします。



１８：４５ ★ナイトミッション★

夜のサファリワールドをパトロール！

静かに歩くと聞こえる動物たちの足音や息遣い。動物たちの夜の姿を調査してみるとどんな発見があるかな？レスキュー隊員報告書を作成しよう！

団体行動を学び、協力しながらミッションの達成を目指します。

動物や自然の不思議を学ぶことができる体験です。

２０：００ ★ディスカバリーミッション★

海の動物たちが暮らす海獣館に潜入！

夜のペンギンは起きてる？寝てる？泳いでる？観察して、卵や羽にふれてみて、普段気づくことができない新たな発見を探してみよう！

じっくり見る時間を通して違いを発見し、ひとつひとつのいのちの大切さに気づくきっかけをつくります。

２１：００ ★宿泊体験★

海の動物たちが暮らす水槽の前でお泊り体験！

マットを敷いて、寝袋を並べて、動物たちと一緒に静かな海獣館を満喫しよう！

※就寝前にパーク内シャワー室を利用します。

シャンプー・ボディソープ、着替え・バスタオルはご準備ください。

※寝袋での就寝となります。お持ちでない方はご購入いただけます（３，０００円／名）

責任感を育み、協調性や自立心を育みます。動物を前に眠る特別な体験です。

【タイムスケジュール ２日目】

７：００ ★起床★

７：３０ ★朝食はパークオリジナルの動物パン★

パークで過ごす朝食の時間を仲間と分かち合って非日常を体験しよう！

※アレルギーのある方にはおにぎりもご用意できます。

８：３０ ★モーニングミッション★

朝食後、着替えや片付けなども自分で完結できるかな？

片付けを済ませたら、パーク内にある畑で野菜を収穫！動物たちに朝ごはんをプレゼントしよう！

鳥類が暮らす鳥の楽園で、鳥のさえずりを聞きながらラジオ体操！動物たちと一緒に爽やかな朝を迎えましょう！

時間の管理や周囲への気配りを学びます。非日常の中でのびのびと朝活を体験できます。

１０：００ ★ラストミッション★

いよいよパークは開園を迎えます。

開園を楽しみに待ちわびるゲストに向けて、マイクで発表！ 新人隊員として、動物を通して発見した気づきや感想といった調査報告をしてみよう！ドキドキしても、仲間と一緒に乗り越えよう♪

開園したら、ゲストをお出迎え！元気いっぱいに「おはようございます！」朝の挨拶を送ろう！

※マイク発表はご家族の観覧が可能です

緊張の中でも仲間と一緒に頑張れる心を育みます。

１０：３０ ★修了式★

１泊２日を過ごしたかけがえのない仲間達とお別れの時間

たくさんのチャレンジを経て、動物のこと、自分のこと、仲間のこと、これからも大切にすることができる君だから、レスキュー隊 隊長から認定証を授与します！

※修了式はご家族の同伴が可能です

出会いと別れを通して仲間の大切さを学びます。

自身のチャレンジを振り返り、達成感への気づきを得ることができる体験です。

※お子様の様子は保護者専用Instagramにて随時写真を公開いたします。

※各ミッション参加中の様子はパークスタッフが撮影させていただき、後日ご購入いただけます（３００円／枚）

※動物の体調や天候等により、内容を変更・中止する場合がございます。

【保護者の皆さまへ】

・こちらのプログラムではお子様の自立と成長を促すために、保護者様の同伴はご遠慮いただいております。

・入隊式、修了式にはご家族の皆様にもご参加いただけます。駐車料金は別途必要です。

また、ご家族が園内をご覧になる場合は入園券のご購入が必要です。

・食事の準備や片付け、お着替えや翌日準備などはお子様ご自身で行っていただきます。

日常的に子どもとの関わりがあるスタッフがサポートさせていただきます。

・ご家庭で用意された食事へ変更が必要なお子様のお食事は、当日の夕食に限りお預かりいたします。

・保護者様のご宿泊先、入園料金はプログラム料金には含まれておりません。

・お友達、ご兄弟での参加の際にチーム活動で同チームへのご希望があればお伺いいたします。

（ご希望に添えない場合があります予めご了承ください）

・お子様の体調不良、災害時等に迅速に対応するため緊急連絡先を事前にお伺いさせていただきます。

・ご集合、解散時には、必ず保護者の方が同伴していただきますようにお願いします。（１８歳以上）

・本イベントは、最少催行人数に達しない場合、開催日の１０日前を目処に中止のご案内を差し上げます。

恐れ入りますが、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。