宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」

（株式会社宝塚クリエイティブアーツ）は、ディズニーコレクション第四弾として今年原作デビュー100周年を迎える「くまのプーさん」をモチーフとした全19アイテムを2026年4月25日（土）に発売いたします。

今回のディズニーコレクションでは、世代を超えて愛される「くまのプーさん」がキャトルレーヴに初登場します。デザインテーマは「YOU ARE MY SUNSHINE」（あなたは私の太陽）。5色の風船と自然のモチーフに囲まれ、のびのびと過ごす「プーさん」を描き、持つ人の毎日を明るく照らし、心温まるようにとの願いをデザインに込めました。また、ベースカラーをすみれ色に裏面に各組カラーのモチーフをあしらうなど、宝塚歌劇らしさを取り入れました。

本コレクションは「日常に寄り添う」ことをコンセプトに、幅広いシーンで活躍するバラエティー豊かな19種のアイテムを取り揃えました。定番のクリアファイルやチケットファイルなどのステーショナリーに加え、普段使いの雑貨を多数ラインアップしています。PVC素材を使用したバッグやミニポーチは水回りでの使用にも適しており、タオルケットは冷房対策としても活躍します。

くまのプーさんと宝塚歌劇の夢の共演が生み出す、特別なアイテムの数々をぜひお楽しみください。詳細は次のとおりです。





■商品ラインナップ（金額は税込）





■発売日

2026年4月25日（土）





■販売場所

キャトルレーヴ各店（宝塚店・東京店・梅田店）

キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/e/eDisney04/





■商品画像

(c)Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(c)S.C.

(c)宝塚クリエイティブアーツ





■お客様からのお問い合わせ先

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000（月曜休 10：00～18：00）









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リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/9bd57451326caf6ada2c7af55ef7483781e19fcc.pdf





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