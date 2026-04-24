株式会社買取王国（以下「買取王国」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、買取王国が運営するリユース・リサイクルショップ「買取王国」全75店舗（注1）において、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」が、本日より利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「買取王国」の全店舗にて「楽天ペイ」のコード決済を利用することで、支払い金額に対して最大1.5%（注2）の「楽天ポイント」が還元されます。支払い時には、「楽天ポイント」を利用することも可能となります。 買取王国と楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。 （注1）2026年4月24日時点 （注2）ポイント還元には条件があります。以下の詳細ページをご確認ください。 https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/

【株式会社買取王国について】 株式会社買取王国は愛知県名古屋市港区に本社を置く衣料、ホビーを主体とする総合リサイクルショップを運営する企業です。1961年に楽器・レコード・家電の事業を展開する共和商事株式会社を設立し、2003年より現在の株式会社買取王国を創業しました。2013年にはJASDAQに上場しております。 アパレル・ホビーをメインで取り扱っている「買取王国」事業部を含め、工具専門の「工具買取王国」など様々な事業を展開し、現在では東海地区と関西地区を主に70店舗以上運営しております。 【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/ 楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。 また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。 利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。 （注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点） 2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html ※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。 以上

【お問い合わせ先】 株式会社買取王国 経営戦略本部 IR課 E-mail：ir-kaitori@okoku.jp 楽天ペイメント株式会社 広報室 E-mail：payment-pr-team@mail.rakuten.com