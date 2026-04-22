世界一の電動二輪モビリティブランドYADEA(運営／ハセガワモビリティ株式会社 本社： 大阪市西区 代表取締役社長： 長谷川 泰正)は、2024年の発売以来、パワフルさと極太タイヤで安定感抜群の走行を実現し、人気電動アシスト自転車『HNT-01』から新色となるシルバーを2026年5月1日(金)11時00分よりYADEA直営店(表参道、西宮北口)、公式オンラインショップ、一部販売店で発売します。価格は、198,000円(税込)。





電動アシスト自転車『HNT-01シルバー』は、シックかつクラシカルなブラックとは一転して、落ち着きとゴージャス感を与えるカラーリングが特徴です。日常使いに適したシンプルさ・性能と、YADEAらしい個性的な一癖を併せ持つHNT-01シルバーは、幅広いユーザーにお勧めできるモビリティになります。





この度、直営店YADEA表参道の2周年を記念し開発され、300台限定のプレミアム製品です。年間販売台数は1,800万台を超える世界一の電動二輪モビリティブランドYADEAが日本市場で初となる台数限定発売の逸品。





YADEAの日本市場で象徴の一つとなっている電動アシスト自転車『HNT-01』が選ばれる理由に、高いデザイン性とパワフルさが挙げられます。また海外からの輸入ファットバイクでは珍しい2つの型式『普通自転車』『駆動補助機付き自転車』を取得。

型式は道路交通法に適した安全な車両である証明です。修理・アフターサポートを受けることができる。高い安全品質の保証。保険の加入が確実にできるなどのメリットがあります。





HNT-01シルバー





HNT-01特徴

POINT1／最大航続距離132km

大容量バッテリーを搭載！7.5～8時間で満充電

POINT2／液晶ディスプレイで簡単操作

アシストレベル切替、走行距離、充電残量の確認

POINT3／安心の2種類の型式認定品

普通自転車・駆動補助機付き自転車の合格品

POINT4／折りたたみ設計でコンパクトな保管

コンパクトなので車への積み込みや家の中での保管に最適





ディスプレイ





HNT-01折りたたみ





【スペック情報】

モデル名 ： HNT-01

カラー ： ブラック、シルバー

モーター ： 定格出力350W

バッテリー ： 36V／13.6Ah

最大航続距離 ： 132km

防水レベル ： IPX4

サスペンション： フロント、リア

ブレーキ ： フロント/リア ディスクブレーキ

フレーム ： アルミニウム合金

製品重量 ： 26kg

製品サイズ ： W570 × D1760 × H1200mm

走行モード ： 3モード

タイヤ ： 20インチ

充電時間 ： 7.5～8h

認証 ： CE、UL、PSE





※多少の悪路でもパワフルに走行

※2種類の型式適合品なのでメンテナンスも安心

※自転車道や自転車が走行できる歩道でもルールを守れば安心して走行することができます









◆YADEAとは

電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売し、常に「億万人に美しい旅行を楽しんでもらう」という企業使命と「全世界のユーザーにサービスを提供し世界クラスの企業になる」という企業ミッションのもと、世界をリードする電動二輪モビリティブランドです。

年間販売台数は9年連続(2017年～2025年)世界一。また累計販売台数は、2024年時点で1億台を突破するなど電動モビリティ業界をリードしています。