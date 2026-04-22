第41回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」を5月21日・22日に開催
一般社団法人石川県情報システム工業会は、第41回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」を令和8年5月21日(木)、22日(金)に開催いたします。
ICTの今と未来を間近に感じ取っていただくとともに、新たなパートナーとの出会い、ビジネスチャンスの発掘等に活かしていただければ幸いです。多数の方のご来場をお待ちしております。
事前来場登録サイト： https://www.e-messe.jp/
前回開催の様子1
前回開催の様子2
【イベント概要】
名称 ：第41回いしかわ情報システムフェア
「e-messe kanazawa 2026」
開催趣旨 ：ICT関連企業によるICT/IoT利活用の促進、
新たなビジネス提案、新製品等の展示を通して、
地域の情報化推進に寄与することを目的として開催します。
テーマ ：「理想をカタチに 未来を描くICT」
会期 ：令和8年5月21日(木)、22日(金) 10:00～17:00 入場無料
※22日(金)は16:00まで
会場 ：石川県産業展示館 4号館 (金沢市袋畠町南193番地)
出展数 ：89社・団体
主な企画 ：(1)最新のICT機器やAI、DX等の
先端ビジネスソリューションなどの紹介
(2)ICTの活用による能登復興、生成AIなどをテーマとした
各種セミナー企画(詳細は添付リーフレット参照)
事前来場登録制 ：e-messe kanazawaは事前来場登録制です。
スムーズな入場のために、来場前に
事前の登録をお願いします。
事前来場登録サイト： https://www.e-messe.jp/
同時開催イベント：「Kanazawa eスポーツエキスポ2026」
主催 ：一般社団法人石川県情報システム工業会
後援 ：総務省北陸総合通信局、経済産業省中部経済産業局、
石川県、石川県警察本部、金沢市、
公益財団法人石川県産業創出支援機構、
一般社団法人富山県情報産業協会、
一般社団法人福井県情報システム工業会、NHK金沢放送局、
北國新聞社、MRO北陸放送、北陸情報通信協議会