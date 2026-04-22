一般社団法人石川県情報システム工業会は、第41回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」を令和8年5月21日(木)、22日(金)に開催いたします。

ICTの今と未来を間近に感じ取っていただくとともに、新たなパートナーとの出会い、ビジネスチャンスの発掘等に活かしていただければ幸いです。多数の方のご来場をお待ちしております。


事前来場登録サイト： https://www.e-messe.jp/


前回開催の様子1

前回開催の様子2


【イベント概要】

名称　　　　　　：第41回いしかわ情報システムフェア

　　　　　　　　　「e-messe kanazawa 2026」

開催趣旨　　　　：ICT関連企業によるICT/IoT利活用の促進、

　　　　　　　　　新たなビジネス提案、新製品等の展示を通して、

　　　　　　　　　地域の情報化推進に寄与することを目的として開催します。

テーマ　　　　　：「理想をカタチに　未来を描くICT」

会期　　　　　　：令和8年5月21日(木)、22日(金) 10:00～17:00　入場無料

　　　　　　　　　※22日(金)は16:00まで

会場　　　　　　：石川県産業展示館　4号館　(金沢市袋畠町南193番地)

出展数　　　　　：89社・団体

主な企画　　　　：(1)最新のICT機器やAI、DX等の

　　　　　　　　　　 先端ビジネスソリューションなどの紹介

　　　　　　　　　(2)ICTの活用による能登復興、生成AIなどをテーマとした

　　　　　　　　　　 各種セミナー企画(詳細は添付リーフレット参照)

事前来場登録制　：e-messe kanazawaは事前来場登録制です。

　　　　　　　　　スムーズな入場のために、来場前に

　　　　　　　　　事前の登録をお願いします。

　　　　　　　　　事前来場登録サイト： https://www.e-messe.jp/

同時開催イベント：「Kanazawa eスポーツエキスポ2026」

主催　　　　　　：一般社団法人石川県情報システム工業会

後援　　　　　　：総務省北陸総合通信局、経済産業省中部経済産業局、

　　　　　　　　　石川県、石川県警察本部、金沢市、

　　　　　　　　　公益財団法人石川県産業創出支援機構、

　　　　　　　　　一般社団法人富山県情報産業協会、

　　　　　　　　　一般社団法人福井県情報システム工業会、NHK金沢放送局、

　　　　　　　　　北國新聞社、MRO北陸放送、北陸情報通信協議会