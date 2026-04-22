就活の“新基準”をAIで創る。SHIFT AI × 日本能率協会が「AI時代の会社選び」ワークショップを共催

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」をミッションに掲げ、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木内翔大、以下：当社）は、一般社団法人日本能率協会（本部：東京都港区、会長：中村 正己、以下「JMA」）と共催し、2026年3月24日（火）に大学生を対象としたAI活用型ワークショップ「AI時代の就活『会社選び』の新しい基準」を開催いたしました。

開催の背景と目的

就職活動において、多くの学生が「なぜこの企業を選んだのか」という選社理由を言語化できず、面接で苦戦する傾向にあります。本ワークショップは、生成AIを活用することで短時間かつ網羅的に企業リサーチと自己分析を深掘りする手法を提供することを目的に企画されました。

1942年の創立以来、80年以上の歴史を持つ経営革新の推進機関であるJMAが推進する「次世代人材育成」と、SHIFT AIが持つ「生成AI活用の実践知」を掛け合わせることで、従来の就活支援では実現しにくかった「AIリテラシー × キャリア設計」の融合を図りました。

ワークショップ当日の様子

当日は、SHIFT AIのコミュニティ事業本部GMを務める西田健太郎と、認定講師の福住花和が講師として登壇し、27卒・28卒の学生に対してAI時代のキャリア形成についての講義と実践ワークを行いました。

「使いこなして成果を出す」実践スタイル

一般的なAIセミナーとは異なり、参加者がその場でChatGPTやGeminiを実際に操作するワークショップ形式を採用。AIを使って自分自身の深層心理や企業の特性を分析し、セミナー終了時には、自分だけの「選社基準」を具体的にアウトプットすることに重点を置きました。

就活を加速させる専用ツールの提供

参加者の中で個別相談を希望された方には、特典としてChatGPT/Gemini対応・就活リサーチ用プロンプト集およびAI自己分析ツールを提供いたしました。イベント終了後も、学生が自走してAIを就職活動に活用し続けられる環境を整えました。

参加者の声

当日は11名の学生が参加し、AIが出力する分析結果を基に、自身のキャリア観を再確認する姿が見られました。

「AIを使うことで、自分一人では気づけなかった視点から企業分析ができた」

「プロンプトの具体例があることで、明日からの就活が劇的に変わりそう」

といった声が寄せられました。

今後の展望

今回の共催を皮切りに、SHIFT AIはJMAとの継続的な連携を強化してまいります。今後は「AI × 就活」だけでなく、企業の人材育成や組織変革領域においてもAI活用支援を展開し、大手協会や企業との外部連携をさらに拡大していく方針です。また、今回のワークショップで得られた学生のニーズを反映し、次世代を担う若手層のAIリテラシー向上に貢献するプログラムを順次拡充してまいります。

開催概要

名称： AI時代の就活「会社選び」の新しい基準

日時： 2026年3月24日（火） 15:30～17:00

形式： Zoomウェビナー

対象： 27卒・28卒の大学生

講師： 西田 健太郎、福住 花和（SHIFT AI）

講師プロフィール

西田 健太郎

株式会社SHIFT AI コミュニティ事業本部 GM / B-West 代表

大手製薬会社にて営業職・マネージャーを歴任し、年間6億円の目標を6期連続で達成。その後、「お金の問題で選択肢を諦める人を減らしたい」という想いから独立し、150社以上の財務・経営サポートを実施。現在はSHIFT AIにて『日本をAI先進国に』という理念のもと、AI人材コミュニティの組織統括を行う傍ら、外部CXOレイヤー事業を展開するB-Westの代表を務める。





福住 花和

SHIFT AI認定講師 / 合同会社ねこのてワークス 代表

専業主婦からわずか1年半で法人化を実現したキャリアを持ち、育児と両立しながら月100件以上の営業活動を実践する行動派。ライターとしても短期間で高い実績を上げ、現在はSHIFT AIにて「法人営業講座」や「ライター編・営業編」などの講師を担当。教材開発ディレクターやモデレーターとしても幅広く活動し、実戦に即したAI活用術を伝えている。





【共催団体 概要】

会社概要

一般社団法人日本能率協会は1942年の創立以来、「経営革新の推進機関」として活動をしてきました。

「時代の半歩先」を読むことを大切にし、人と人、組織と組織をつなぐプラットフォームとして、80年以上にわたり企業の成長を支援してきました。

教育・研修事業、展示会事業、審査・検証事業等の事業を通じて、国や地域、企業、立場を超えて人々が集い、本音で対話できる場をつくりながら、活気と調和にあふれる世界と社会の実現を目指しています。

社 名 一般社団法人日本能率協会（JMA）

所在地 東京都港区芝公園3-1-22

代表者 会長 中村 正己

設立年月 1942年3月30日

事業内容 教育・研修、ものづくり支援、展示会、審査・検証、表彰制度、調査・研究

URL https://www.jma.or.jp/







【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は3万を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 14.9万人 (2026年4月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180





