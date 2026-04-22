名正運輸株式会社　名古屋南営業所の倉庫内覧会開催のお知らせ

名正運輸株式会社

名正運輸株式会社（本社：愛知県飛島村、代表取締役社長：加藤 新一）は、愛知県大府市にある名古屋南営業所にて、荷主・物流企業様向けの倉庫内覧会を開催いたします。

本内覧会では、名古屋南営業所における倉庫および配送業務の概要をご説明するとともに、実際に稼働している庫内をご内覧いただけます。現場を直接ご覧いただくことで、保管業務や3PLサービスの活用について、具体的なイメージを持っていただける内容となっております。

名古屋南営業所には自動倉庫を完備しており、内覧会当日は自動倉庫が稼働している様子もご見学いただけます。

保管および配送業務の委託をご検討中の企業様は、ぜひこの機会にご参加ください。

開催概要

・日時：5月19日・21日(2日間) 各日１.10：00~ ２.13：00~ ３.15：00~

・場所：名正運輸名古屋南営業所 愛知県大府市共和町別岨１７５

・内容：倉庫見学/業務内容の説明

・参加費：無料

・所要時間：30~45分程度

※当内覧会は、荷主企業様・物流企業様限定となります。逆営業目的のご予約はお断りさせていただく場合がございます。

※定員に達した場合、別時間枠に変更をお願いする場合がございます。

※駐車場に限りがありますので、可能な範囲で乗り合わせでのご協力よろしくお願いいたします。

開催日時に不都合がある場合、個別でのご対応も可能ですので、下記連絡先にご連絡ください。

連絡先：info@neisho-unyu.co.jp

ご予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWTkNV7Jc_TNgZvF-XO2wYmwJulXs5iTXyPZTakU6BcfOHg/viewform

皆様のご来場、心よりお待ちしております。

会社概要

会社名： 名正運輸株式会社

所在地： 愛知県飛島村

代表者： 加藤新一

事業内容： 一般貨物自動車運送事業、倉庫業

公式サイト： https://www.meisho-unyu.co.jp

■各種サイト

公式HP：https://www.meisho-unyu.co.jp/

倉庫サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/

配送サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/delivery/

名古屋西LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-nagoyanishi/

名古屋南LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-nagoyaminami/

一宮LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing/#map2

羽島LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-hashima/

住之江LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-suminoe/

静岡LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-shizuoka/

前橋西LP：https://www.meisho-unyu.co.jp/warehousing-maebashi/

Instagram：https://www.instagram.com/meisho__official/

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名正運輸公式オウンドメディア『MEISHO BIZ』：https://www.meisho-unyu.co.jp/biz/