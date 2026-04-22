東京都で17店舗のベーカリー・ベーカリーカフェを展開する株式会社アンテンドゥ(所在地：東京都練馬区、代表取締役社長：井戸 大通)は、2026年4月25日(土)、パンの激戦区として知られる吉祥寺に、新業態となるベーカリー『Boulangerie ANTENDO』をオープンいたします。





Boulangerie ANTENDOパンイメージ1

店舗外観





かつて同地で「DJベーカリー」旋風を巻き起こしたアンテンドゥが、その活気あるDNAはそのままに、熟練職人の手仕事「オールスクラッチ製法」を極めた約60種のラインナップで、新たな歴史をスタートさせます。

店舗詳細 URL： http://www.antendo.com/









■新業態「Boulangerie ANTENDO」のコンセプト





Boulangerie ANTENDOロゴ





「日常のパン工房」として親しまれてきたアンテンドゥが今回挑むのは、職人気質を極めた「ブーランジェリー」です。熟練の職人が小麦粉の選定からこだわりの食材、製法に至るまで、そのすべてに真摯に向き合います。店内には、王道のハード系フランスパンから、目にも鮮やかな進化系クロワッサンまで、訪れるたびに新しい発見を提供いたします。









■「Boulangerie ANTENDO」を代表する商品





発酵バターのクロワッサン

商品名 ： 発酵バターのクロワッサン

商品説明： フランス・ブルターニュ地方の発酵バターを使用した、風味豊かなサクサク食感のクロワッサンです。朝食やランチにカフェ・オレとお楽しみください。





デニッシュ(レッドチェリー、八朔オランジュ、ミルティーユ)

商品名 ： デニッシュ(レッドチェリー／八朔オランジュ／ミルティーユ)

商品説明： フレッシュバターを使用したクロワッサン生地に旬のフルーツやクリームをトッピングしました。





クロワッサンベーグル(プレーン、ベリー、抹茶)

商品名 ： クロワッサンベーグル(プレーン／抹茶／ベリー)

商品説明： 国産の厳選されたオーガニック米粉入りのクロワッサンベーグルです。国産うるち米を使用した米粉を湯種製法で、もっちり食感のベーグルにしあげました。クロワッサンとベーグルの食感をお楽しみください。





雲のクリームパン

商品名 ： 雲のクリームパン

商品説明： やわらかなブリオッシュ生地に、オレンジ香るオリジナルクリームをサンドした雲の形のクリームパンです。





レトロバゲット

商品名 ： レトロバゲット

商品説明： 約7,000年以上前から存在する、オーガニック・スペルト小麦全粒粉（古代小麦）を使用した当店オリジナルバゲット。20時間以上低温長時間で水和と熟成発酵させて、小麦そのものの旨み、甘味、風味を最大限に引き出しました。アペリティフやお料理に合わせてお楽しみください。





ルージュ・カンパーニュ

商品名 ： ルージュ・カンパーニュ

商品説明： 風味豊かな焙煎ライ麦全粒粉を使用した伝統製法のカンパーニュ。スーパーフードのビーツを使い色鮮やかに焼き上げました。









■「REBORN 生まれ変わる」 吉祥寺という原点での挑戦





店舗内観1





吉祥寺にアンテンドゥが誕生したのが、今から38年前の1988年。今や吉祥寺で最も長く愛され続けているベーカリーとなりました。10年後の1998年には吉祥寺ロンロン(現在の吉祥寺アトレ)にも出店。当社の代名詞でもある「DJベーカリー」が大きな話題となりました。吉祥寺はアンテンドゥにとってはかけがえのない原点です。当時のパン業界における「焼きたての常識」は、粗熱のとれた30分後に厨房から店内のパン棚に「只今焼きたてです！」ともってくるのが常識とされておりました。焼きたてのあつあつのクロワッサンをお客様が手に取ることはなく、職人だけが知っている焼きたてのおいしさでした。「お客様に夢を売りたい」、「焼き立ての感動を(味、香り、音)を体感してもらいたい」そんな発想から生まれたのがアンテンドゥのDJベーカリーです。この思い出の地でスタートする『Boulangerie ANTENDO』は、そのDNAを継承しつつ、さらに進化させた店舗です。私たちは再び、この地から「焼き立ての感動」「日常にひとくちの幸せを」という夢を皆様へお届けいたします。









■店舗概要

店名 ： Boulangerie ANTENDO(ブーランジェリーアンテンドゥ)

オープン日： 2026年4月25日(土)午前9：00

所在地 ： 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-3-3

TEL ： 0422-47-1716

営業時間 ： 平日・土曜 8：00～21：00 ／ 日曜・祝日 9：00～21：00

URL ： http://www.antendo.com/









■株式会社アンテンドゥについて

1985年創業。「2本のアンテナ」を象徴とし、粉から生地を仕込む「オールスクラッチ製法」を貫く本格派。創業者・井戸勤は「食パン日本一」など通算28回の受賞歴を誇り、現在は都内17店舗を展開しています。

【 DJベーカリー：1998年吉祥寺発】

厨房を劇場のステージ、スタッフを役者に見立てたエンターテインメント型店舗。DJ職人がマイクで焼き立てを知らせる演出は、「夢を売る」アンテンドゥの代名詞として愛されています。









■会社概要

商号 ： 株式会社アンテンドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 井戸 大通

所在地 ： 〒179-0081 東京都練馬区北町5-11-14

設立 ： 1985年4月

事業内容： 1.ベーカリーショップ「アンテンドゥ」「石焼アンテンドゥ」の展開

2.ベーカリーカフェ「BAKERY CAFE ANTENDO」の展開

3.四季に応じた「旬」の洋菓子の販売「セゾン・ココ」の展開

4.サンドイッチ専門店「シェフズプレス」の展開

資本金 ： 3,000万円

URL ： http://www.antendo.com/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社アンテンドゥ お客様相談窓口

TEL ： 03-3550-8141

MAIL： info@antendo.com