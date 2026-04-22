【お試し価格で半額】ピザハットがみんな大好きタルタルソースたっぷりの「チキン南蛮」をピザに！新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」がお持ち帰りで半額！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、宮崎名物として全国的に人気を誇る「チキン南蛮」をピザでお届けする新商品を発売いたします！

ラインナップは、別添でついてくるタルタルソースを「これでもか！」というほどたっぷりかけられる「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」、タルタルソースとこんがりソーセージを組み合わせた「こんがりソーセージタルタル」、そしてタルタルソースと相性の良いピザを4種組み合わせた「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」の全3種類をご用意しました。

さらに、発売を記念し「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」を、4月24日（金）～4月30日（木）のわずか7日間限定で、お持ち帰りなら驚きの半額！タルタル好きにはたまらないこのチャンス、絶対に見逃せません！

タルタルソースたっぷりのチキン南蛮×ピザという夢のコラボ、ぜひピザハットでご堪能ください！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.【期間限定】新シリーズ「チキン南蛮ピザ」リリース＆記念キャンペーンを開催します！

２.【7日間限定】お持ち帰り限定で「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が半額！

３.タルタルソース好きにはたまらない！全3種＆MY BOXをご紹介します！

１.【期間限定】新シリーズ「チキン南蛮ピザ」リリース＆記念キャンペーンを開催します！

宮崎名物として知られるチキン南蛮といえば、甘酢のかかったジューシーなチキンに、たっぷりのタルタルソースをかけた、一度食べたらやみつきになる絶品グルメ！定食屋でも常に人気上位のみんなが大好きな料理が、ついにピザハットのピザになって登場します！

今回新たに登場するのは、「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」の全3種類。ピザに合わせて開発したこだわりの「タルタルソース」は、容量なんと1袋40g！ピザMサイズ1枚につき別添で2袋もお届けするので、お好みの量をたっぷりかけてお召し上がりいただけます。

そして今回、タルタルシリーズの登場を記念して、「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間限定で、お持ち帰りなら驚きの半額に！「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」は、チキン南蛮の美味しさをこれでもかと詰め込んだ、タルタル好きには見逃せない一枚です。

半額で楽しめるのは、この7日間だけ。タルタルをたっぷりあとがけできる、今までにはない驚きの美味しさ、ピザハットで体験してみてください！

２.【7日間限定】お持ち帰り限定で「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が半額！

■キャンペーン内容：

発売を記念して、新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」がお持ち帰り限定で半額！新商品と話題のチージーロール生地が両方お試し価格で楽しめるチャンス！

※生地種類はチージーロールのみです。

※生地サイズはMサイズのみです。

■対象商品：

チキン南蛮のたっぷりタルタル４（Mサイズ・チージーロール生地）

（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 / こんがりソーセージタルタル/ ぷりぷりエビタルタル/ テリマヨチキンタルタル）

■商品価格：

通常価格（生地料金含む）3,250円 ⇒ 1,625円(1,625円おトク)

■キャンペーン期間：

2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)

３.タルタルソース好きにはたまらない！全3種＆MY BOXをご紹介します！

【タルタル×タルタル】限定タルタルピザが4種すべて楽しめる、最高の超濃厚ピザ！

■商品名：チキン南蛮のたっぷりタルタル４

（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 / こんがりソーセージタルタル/ ぷりぷりエビタルタル/ テリマヨチキンタルタル）

タルタルソースに合う4種類のピザが一挙に楽しめる贅沢なタルタルピザ！これを頼んでおけば間違いなしの心ゆくまでタルタルソースを楽しめる大満足なピザです。

■商品価格：

お持ち帰り：

Sサイズ：1,310円

Mサイズ：1,980円

Lサイズ：2,750円

配達：

Sサイズ：1,880円

Mサイズ：2,830円

Lサイズ：3,930円

※別添「特製タルタルソース」がSサイズに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。

※パン生地での販売はございません。

■販売期間：

2026年4月24日（金）～6月15日（月）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)

【チキン南蛮×ピザ】宮崎名物のチキン南蛮がピザになった“新感覚の味わい”をぜひ！

■商品名：宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮

大ぶりで柔らかいジューシーなチキンをたっぷりトッピング！チキンは衣をつけて揚げたあと、甘酢に浸しているため、味はしっかり、食感はしっとりの最高のチキン南蛮ピザになっています！別添であとがけならではのフレッシュなタルタルソースをたっぷりかけてお召し上がりください。

■商品価格：

お持ち帰り：

Sサイズ：1,310円

Mサイズ：1,980円

Lサイズ：2,750円

MY BOX：990円

配達：

Sサイズ：1,880円

Mサイズ：2,830円

Lサイズ：3,930円

MY BOX：1,300円

※別添「特製タルタルソース」がSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。

※パン生地での販売はございません。

※こんがりソーセージタルタル以外の商品とのハーフ＆ハーフはできません。

■販売期間：

2026年4月10日（金）～6月15日（月）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)

【ソーセージ×タルタル】プリっとソーセージに、とろっとタルタルがたまらん味わい！

■商品名：こんがりソーセージタルタル

こんがり香ばしいソーセージ×濃厚タルタルの黄金コンビが登場！ボリューム満点でタルタル好きにはたまらない、わんぱくな新感覚ピザです！

■商品価格：

お持ち帰り：

Sサイズ：1,310円

Mサイズ：1,980円

Lサイズ：2,750円

MY BOX：990円

配達：

Sサイズ：1,880円

Mサイズ：2,830円

Lサイズ：3,930円

MY BOX：1,300円

※別添「特製タルタルソース」がSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。

※パン生地での販売はございません。

※宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮以外の商品とのハーフ＆ハーフはできません

■販売期間：

2026年4月24日（金）～6月15日（月）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)

新商品のタルタルシリーズ３種も「お持ち帰り２枚目無料セット」で注文できます！

１枚目対象ピザを購入すると２枚目対象ピザの中から「お持ち帰り 無料！」「配達は 半額！」でご注文いただけます。新商品の「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」も対象商品です。おトクに心ゆくまでタルタルピザをお楽しみください！

■タルタルシリーズ（S・M・Lサイズ）も注文できる「2枚目無料/半額セット」の詳細はこちらから

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https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年4月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年4月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)