【お試し価格で半額】ピザハットがみんな大好きタルタルソースたっぷりの「チキン南蛮」をピザに！新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」がお持ち帰りで半額！
日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、宮崎名物として全国的に人気を誇る「チキン南蛮」をピザでお届けする新商品を発売いたします！
ラインナップは、別添でついてくるタルタルソースを「これでもか！」というほどたっぷりかけられる「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」、タルタルソースとこんがりソーセージを組み合わせた「こんがりソーセージタルタル」、そしてタルタルソースと相性の良いピザを4種組み合わせた「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」の全3種類をご用意しました。
さらに、発売を記念し「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」を、4月24日（金）～4月30日（木）のわずか7日間限定で、お持ち帰りなら驚きの半額！タルタル好きにはたまらないこのチャンス、絶対に見逃せません！
タルタルソースたっぷりのチキン南蛮×ピザという夢のコラボ、ぜひピザハットでご堪能ください！
※本リリース記載の価格はすべて税込です
＜本リリースのポイント＞
１.【期間限定】新シリーズ「チキン南蛮ピザ」リリース＆記念キャンペーンを開催します！
２.【7日間限定】お持ち帰り限定で「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が半額！
３.タルタルソース好きにはたまらない！全3種＆MY BOXをご紹介します！
１.【期間限定】新シリーズ「チキン南蛮ピザ」リリース＆記念キャンペーンを開催します！
宮崎名物として知られるチキン南蛮といえば、甘酢のかかったジューシーなチキンに、たっぷりのタルタルソースをかけた、一度食べたらやみつきになる絶品グルメ！定食屋でも常に人気上位のみんなが大好きな料理が、ついにピザハットのピザになって登場します！
今回新たに登場するのは、「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」の全3種類。ピザに合わせて開発したこだわりの「タルタルソース」は、容量なんと1袋40g！ピザMサイズ1枚につき別添で2袋もお届けするので、お好みの量をたっぷりかけてお召し上がりいただけます。
そして今回、タルタルシリーズの登場を記念して、「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間限定で、お持ち帰りなら驚きの半額に！「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」は、チキン南蛮の美味しさをこれでもかと詰め込んだ、タルタル好きには見逃せない一枚です。
半額で楽しめるのは、この7日間だけ。タルタルをたっぷりあとがけできる、今までにはない驚きの美味しさ、ピザハットで体験してみてください！
２.【7日間限定】お持ち帰り限定で「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が半額！
■キャンペーン内容：
発売を記念して、新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」がお持ち帰り限定で半額！新商品と話題のチージーロール生地が両方お試し価格で楽しめるチャンス！
※生地種類はチージーロールのみです。
※生地サイズはMサイズのみです。
■対象商品：
チキン南蛮のたっぷりタルタル４（Mサイズ・チージーロール生地）
（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 / こんがりソーセージタルタル/ ぷりぷりエビタルタル/ テリマヨチキンタルタル）
■商品価格：
通常価格（生地料金含む）3,250円 ⇒ 1,625円(1,625円おトク)
■キャンペーン期間：
2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間限定
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)
３.タルタルソース好きにはたまらない！全3種＆MY BOXをご紹介します！
【タルタル×タルタル】限定タルタルピザが4種すべて楽しめる、最高の超濃厚ピザ！
■商品名：チキン南蛮のたっぷりタルタル４
（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 / こんがりソーセージタルタル/ ぷりぷりエビタルタル/ テリマヨチキンタルタル）
タルタルソースに合う4種類のピザが一挙に楽しめる贅沢なタルタルピザ！これを頼んでおけば間違いなしの心ゆくまでタルタルソースを楽しめる大満足なピザです。
■商品価格：
お持ち帰り：
Sサイズ：1,310円
Mサイズ：1,980円
Lサイズ：2,750円
配達：
Sサイズ：1,880円
Mサイズ：2,830円
Lサイズ：3,930円
※別添「特製タルタルソース」がSサイズに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。
※パン生地での販売はございません。
■販売期間：
2026年4月24日（金）～6月15日（月）
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)
【チキン南蛮×ピザ】宮崎名物のチキン南蛮がピザになった“新感覚の味わい”をぜひ！
■商品名：宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮
大ぶりで柔らかいジューシーなチキンをたっぷりトッピング！チキンは衣をつけて揚げたあと、甘酢に浸しているため、味はしっかり、食感はしっとりの最高のチキン南蛮ピザになっています！別添であとがけならではのフレッシュなタルタルソースをたっぷりかけてお召し上がりください。
■商品価格：
お持ち帰り：
Sサイズ：1,310円
Mサイズ：1,980円
Lサイズ：2,750円
MY BOX：990円
配達：
Sサイズ：1,880円
Mサイズ：2,830円
Lサイズ：3,930円
MY BOX：1,300円
※別添「特製タルタルソース」がSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。
※パン生地での販売はございません。
※こんがりソーセージタルタル以外の商品とのハーフ＆ハーフはできません。
■販売期間：
2026年4月10日（金）～6月15日（月）
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)
【ソーセージ×タルタル】プリっとソーセージに、とろっとタルタルがたまらん味わい！
■商品名：こんがりソーセージタルタル
こんがり香ばしいソーセージ×濃厚タルタルの黄金コンビが登場！ボリューム満点でタルタル好きにはたまらない、わんぱくな新感覚ピザです！
■商品価格：
お持ち帰り：
Sサイズ：1,310円
Mサイズ：1,980円
Lサイズ：2,750円
MY BOX：990円
配達：
Sサイズ：1,880円
Mサイズ：2,830円
Lサイズ：3,930円
MY BOX：1,300円
※別添「特製タルタルソース」がSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。
※パン生地での販売はございません。
※宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮以外の商品とのハーフ＆ハーフはできません
■販売期間：
2026年4月24日（金）～6月15日（月）
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)
新商品のタルタルシリーズ３種も「お持ち帰り２枚目無料セット」で注文できます！
１枚目対象ピザを購入すると２枚目対象ピザの中から「お持ち帰り 無料！」「配達は 半額！」でご注文いただけます。新商品の「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」も対象商品です。おトクに心ゆくまでタルタルピザをお楽しみください！
■タルタルシリーズ（S・M・Lサイズ）も注文できる「2枚目無料/半額セット」の詳細はこちらから
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https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)
【企業情報】
＜ピザハットとは＞
ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年4月時点）を展開中。
会社名：日本ピザハット株式会社
所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス
創業 ：1991年8月
代表者：深瀬 成利
店舗数：全国600店舗以上（2026年4月時点）
企業WEBサイト：
https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)
公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan
公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos
LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW
公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan
＜ピザのちから＞
ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。
WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)