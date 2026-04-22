【お試し価格で半額】ピザハットがみんな大好きタルタルソースたっぷりの「チキン南蛮」をピザに！新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」がお持ち帰りで半額！

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日本ピザハット株式会社

　日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、宮崎名物として全国的に人気を誇る「チキン南蛮」をピザでお届けする新商品を発売いたします！


　ラインナップは、別添でついてくるタルタルソースを「これでもか！」というほどたっぷりかけられる「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」、タルタルソースとこんがりソーセージを組み合わせた「こんがりソーセージタルタル」、そしてタルタルソースと相性の良いピザを4種組み合わせた「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」の全3種類をご用意しました。


　さらに、発売を記念し「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」を、4月24日（金）～4月30日（木）のわずか7日間限定で、お持ち帰りなら驚きの半額！タルタル好きにはたまらないこのチャンス、絶対に見逃せません！


　タルタルソースたっぷりのチキン南蛮×ピザという夢のコラボ、ぜひピザハットでご堪能ください！


※本リリース記載の価格はすべて税込です



＜本リリースのポイント＞


１.【期間限定】新シリーズ「チキン南蛮ピザ」リリース＆記念キャンペーンを開催します！


２.【7日間限定】お持ち帰り限定で「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が半額！


３.タルタルソース好きにはたまらない！全3種＆MY BOXをご紹介します！


１.【期間限定】新シリーズ「チキン南蛮ピザ」リリース＆記念キャンペーンを開催します！




　宮崎名物として知られるチキン南蛮といえば、甘酢のかかったジューシーなチキンに、たっぷりのタルタルソースをかけた、一度食べたらやみつきになる絶品グルメ！定食屋でも常に人気上位のみんなが大好きな料理が、ついにピザハットのピザになって登場します！


　今回新たに登場するのは、「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」の全3種類。ピザに合わせて開発したこだわりの「タルタルソース」は、容量なんと1袋40g！ピザMサイズ1枚につき別添で2袋もお届けするので、お好みの量をたっぷりかけてお召し上がりいただけます。




　そして今回、タルタルシリーズの登場を記念して、「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間限定で、お持ち帰りなら驚きの半額に！「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」は、チキン南蛮の美味しさをこれでもかと詰め込んだ、タルタル好きには見逃せない一枚です。


　半額で楽しめるのは、この7日間だけ。タルタルをたっぷりあとがけできる、今までにはない驚きの美味しさ、ピザハットで体験してみてください！



２.【7日間限定】お持ち帰り限定で「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」が半額！




■キャンペーン内容：


　発売を記念して、新商品「チキン南蛮のたっぷりタルタル４（チージーロール生地）」がお持ち帰り限定で半額！新商品と話題のチージーロール生地が両方お試し価格で楽しめるチャンス！


　※生地種類はチージーロールのみです。


　※生地サイズはMサイズのみです。


■対象商品：


　チキン南蛮のたっぷりタルタル４（Mサイズ・チージーロール生地）


　（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 / こんがりソーセージタルタル/ ぷりぷりエビタルタル/ テリマヨチキンタルタル）


■商品価格：


　通常価格（生地料金含む）3,250円 ⇒ 1,625円(1,625円おトク)


■キャンペーン期間：


　2026年4月24日（金）～4月30日（木）の7日間限定


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)



３.タルタルソース好きにはたまらない！全3種＆MY BOXをご紹介します！


【タルタル×タルタル】限定タルタルピザが4種すべて楽しめる、最高の超濃厚ピザ！


■商品名：チキン南蛮のたっぷりタルタル４


（宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 / こんがりソーセージタルタル/ ぷりぷりエビタルタル/ テリマヨチキンタルタル）


　タルタルソースに合う4種類のピザが一挙に楽しめる贅沢なタルタルピザ！これを頼んでおけば間違いなしの心ゆくまでタルタルソースを楽しめる大満足なピザです。


■商品価格：


　お持ち帰り：


　　Sサイズ：1,310円


　　Mサイズ：1,980円


　　Lサイズ：2,750円


　配達：　　


　　Sサイズ：1,880円


　　Mサイズ：2,830円


　　Lサイズ：3,930円


　※別添「特製タルタルソース」がSサイズに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。


　※パン生地での販売はございません。


■販売期間：


　2026年4月24日（金）～6月15日（月）


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


　


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)


【チキン南蛮×ピザ】宮崎名物のチキン南蛮がピザになった“新感覚の味わい”をぜひ！


■商品名：宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮


　大ぶりで柔らかいジューシーなチキンをたっぷりトッピング！チキンは衣をつけて揚げたあと、甘酢に浸しているため、味はしっかり、食感はしっとりの最高のチキン南蛮ピザになっています！別添であとがけならではのフレッシュなタルタルソースをたっぷりかけてお召し上がりください。


■商品価格：


　お持ち帰り：


　　Sサイズ：1,310円


　　Mサイズ：1,980円


　　Lサイズ：2,750円


　　MY BOX：990円


　配達：　　


　　Sサイズ：1,880円


　　Mサイズ：2,830円


　　Lサイズ：3,930円


　　MY BOX：1,300円


　※別添「特製タルタルソース」がSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。


　※パン生地での販売はございません。


　※こんがりソーセージタルタル以外の商品とのハーフ＆ハーフはできません。


■販売期間：


　2026年4月10日（金）～6月15日（月）


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)



【ソーセージ×タルタル】プリっとソーセージに、とろっとタルタルがたまらん味わい！


■商品名：こんがりソーセージタルタル


　こんがり香ばしいソーセージ×濃厚タルタルの黄金コンビが登場！ボリューム満点でタルタル好きにはたまらない、わんぱくな新感覚ピザです！


■商品価格：


　お持ち帰り：


　　Sサイズ：1,310円


　　Mサイズ：1,980円


　　Lサイズ：2,750円


　　MY BOX：990円


　配達：　　


　　Sサイズ：1,880円


　　Mサイズ：2,830円


　　Lサイズ：3,930円


　　MY BOX：1,300円


　※別添「特製タルタルソース」がSサイズ・MY BOXに1袋、Mサイズに2袋、Lサイズに3袋付属しています。


　※パン生地での販売はございません。


　※宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮以外の商品とのハーフ＆ハーフはできません


■販売期間：


　2026年4月24日（金）～6月15日（月）


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


　


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/nanban/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)



新商品のタルタルシリーズ３種も「お持ち帰り２枚目無料セット」で注文できます！


１枚目対象ピザを購入すると２枚目対象ピザの中から「お持ち帰り 無料！」「配達は 半額！」でご注文いただけます。新商品の「チキン南蛮のたっぷりタルタル４」「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」「こんがりソーセージタルタル」も対象商品です。おトクに心ゆくまでタルタルピザをお楽しみください！


■タルタルシリーズ（S・M・Lサイズ）も注文できる「2枚目無料/半額セット」の詳細はこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)


【企業情報】


＜ピザハットとは＞

　ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年4月時点）を展開中。


会社名：日本ピザハット株式会社


所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス


創業　：1991年8月


代表者：深瀬 成利


店舗数：全国600店舗以上（2026年4月時点）


企業WEBサイト：


https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)


公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan


公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos


LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW


公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan



＜ピザのちから＞

　ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。


WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Tarutaru)