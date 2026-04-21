1966年増田屋齋藤貿易発売、日本で最初のウルトラ怪獣人形ウルトラQ手踊りが、ウルトラマン手踊りに続いて待望の復刻。

株式会社増田屋コーポレーション

昭和の玩具店の棚に並んでいたあの空気感を今に伝えたい--そんな思いで作りました。

当時の雰囲気を生かすため当時品よりデータを取り、同サイズを再現。クレイモデルのようなやわらかな造形、そして手塗りならではの個体差を残すことで、均一な工業製品にはない“揺らぎ”と温度感を表現しています。さらに素材を軟質ソフトビニール製にすることで、当時の質感を体感できます。懐かしくも新鮮な、手に取って楽しめる復刻です。

ウルトラマン手踊り第一弾のウルトラマンとバルタン星人に次ぐ、ウルトラQ手踊り第一弾は、1966年に放送された『ウルトラQ』に登場した怪獣たちから、カネゴンとガラモンを復刻。 テレビの中だけでなく、実際に遊べる存在として当時すぐにソフトビニールの手踊り人形として商品化され、多くの人に愛されてきました。本復刻ではその歴史的な魅力と玩具らしい風合いを大切に再現しています。

当時の仕様を再現しているため、大人の手が入りにくいサイズですが、コレクションとしてもお楽しみいただけます。

カネゴン・ガラモン

受注期間：2026年3月27日（金）10:00～2026年4月30日（木）18:00

発送予定：2026年7月中旬

販売価格：各 8,800円（税込）

販売サイト：増田屋斎藤貿易公式サイト https://masudaya-saito-boeki.com/(https://masudaya-saito-boeki.com/)

その他各取扱ショップにて

商品仕様

本体サイズ：カネゴン 約21cm；ガラモン 約20cm

素材：PVC（軟質）

監修協力：西村祐次

原産国：日本

著作表記：(C)︎円谷プロ

※画像は実際の商品とは一部仕様等が異なる場合があります。