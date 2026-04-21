キャッシュレスセキュリティレポート2025年10-12月を公開　クレカ不正利用被害が11年ぶりに減少へ転じるも、なお高水準を維持 最新ガイドライン【6.1版】と事例集が示す多層防御の具体策

かっこ株式会社

国内導入実績No.1※1の不正検知サービスを提供し、AIと独自のアルゴリズムでオンライン取引の安全を支えるかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード：4166、以下 Cacco）と、PCI DSS 準拠を促進するクラウドサービス 「PCI DSS Ready Cloud」、「BIZTEL コールセンター PCI DSS」や、店舗向けのサブスクリプション（継続課金）決済端末およびゲートウェイサービス「Smart TG」を展開する株式会社リンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 元治、以下 リンク）は、クレジットカード情報流出事件に関する統計とECに関する不正利用傾向に関する四半期レポート「キャッシュレスセキュリティレポート（2025年10-12月版）」の最新版を本日公開いたしました。

本四半期は2025年通年の統計がまとまり、カード情報流出事件は21件（前年比16件減）、流出件数は246,474件（同294,248件減）と、いずれも前年を大きく下回りました。また、クレジットカード不正利用被害額も510.5億円（前年比約7.4％減）となり、2014年以降で初めて減少に転じています。不正被害額は11年ぶりに減少に転じましたが、依然として500億円を超える深刻な状況が続いています 。EMV 3-Dセキュアの普及による一定の効果は見られるものの、巧妙化する不正手口への対抗には、最新の『クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.1版】（以下、ガイドライン【6.1版】）』が推奨する多層防御の徹底が不可欠です 。

本レポートでは、この被害減少の背景にあるEMV 3-Dセキュアの導入効果を分析するとともに、フリマアプリを悪用した「空き箱出品」による最新の不正手口を紹介、『ガイドライン【6.1版】』に基づき、事業者が優先すべき脆弱性対策の要点や追加された対策の好事例を解説しています。

※1：株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2025年3月末日時点

資料は、こちらからダウンロード頂けます。

リンクURL：https://pcireadycloud.com/blog/category/cashless_security_report/

CaccoURL：https://frauddetection.cacco.co.jp/media/data/11204/

■（目次）

1. カード情報流出事件の概況（2025年10-12月）

（1）カード情報流出事件数・流出件数の推移

（2）業種・商材別/ 情報流出期間別事件数・流出件数

（3）2025年10-12月 カード情報流出事件トピック

『クレジットカード・セキュリティガイドライン』で義務付けられた「脆弱性対策」

2. ECにおける不正利用の概況（2025年10-12月）

（1）クレジットカード不正利用の推移

（2）ECサイト不正利用の傾向

（3）2025年10-12月 不正利用のトピック

フリマアプリを悪用した「空き箱出品」によるスマホ不正取得事件

3. 政策の動向

『クレジットカード・セキュリティガイドライン6.1版』における不正利用対策の例示

■「キャッシュレスセキュリティレポート」は、こんな方にオススメです

・カード情報漏えいやクレジットカード不正などのECにおける不正利用の実態を知りたい。

・自社の不正被害が、他社と比較して多いのかどうかを知りたい。

・最新の不正手口を知りたい。

Caccoは、今後も、多様化する最新の不正手口に関する分析と研究を重ねるとともに、安心・安全なオンライン取引・ネット通販の環境づくりに貢献してまいります。

本レポート内容を使用いただく際は「かっこ株式会社・株式会社リンク『クレジットカードセキュリティレポート（2025年10-12月版）』」と引用元としてご記載ください。

■株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンク・ベアメタルクラウド」を軸として、5年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、様々なサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10 月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。

事業の詳細は、https://www.link.co.jp/ をご覧ください。

■かっこ株式会社について

Caccoが提供する不正検知サービス「O-PLUX」は、AIなどのデータサイエンスを活用した独自のアルゴリズムにより、オンライン取引におけるあらゆる不正をリアルタイムに検知し、被害防止とチェック業務の自動化を実現するクラウドサービスです。 EC事業者向けには、不正ログインから不正注文対策までを、金融機関や会員サイトには、口座開設からログイン、取引に至るまでの一連の工程において、情報漏洩やフィッシング、なりすまし等への対策として、国内導入実績No.1※1 の不正検知ソリューションとして提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております 。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、商標または権利者の登録商標です。

会社概要

かっこ株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/220_1_bd08e8e912ccdc4f9143d76f4bb7f135.jpg?v=202604210851 ]