進撃の巨人 in HITA ミュージアム「諫山創セレクト原画　新展示」

九州旅客鉄道株式会社

株式会社おおやま夢工房（所在地：大分県日田市大山町、代表取締役：土橋 泰輔）は、運営しております進撃の巨人 in HITA ミュージアム（道の駅 水辺の郷おおやま 敷地内）において、「諫山創セレクト原画 新展示」と題し、2026年4月24日（金）より、原作者・諫山創氏が自ら選定した原画による新展示を開始いたします。

進撃の巨人 in HITA ミュージアム

所在地：大分県日田市大山町西大山4106

（道の駅 水辺の郷おおやま 敷地内）

営業時間：9:30～17:00（定休日：第3水曜日）

入場料：おとな500円／未成年17歳以下無料

（本情報お取り扱い時はご掲載下さい）

公式サイト

https://shingeki-hita.com

コピーライト (C)諫山創／講談社

世界的名作マンガ『進撃の巨人』の生原画26ページを、原作者・諫山創氏が自ら選定し、キャプションコメントを執筆しました。キャプションは日本語・英語・韓国語・繁体字中国語の4言語で展開し、国内外のお客さまにお楽しみいただけます。

マンガ制作のデジタル化が進む現代において、本展示は「アナログ作画最終期」を象徴する貴重な原画を紹介するものです。肉筆ならではの迫力ある線や感情表現、原稿の枠外に記された指示、インクや修正の痕跡に至るまで、作品制作の過程と熱量をそのまま感じていただけます。

『進撃の巨人』の魅力が凝縮された原画を、ぜひ間近でご体感ください。

1．『進撃の巨人』とは

講談社『別冊少年マガジン』にて2009年10月号(創刊号)から2021年5月号まで連載された、諫山創氏(大分県日田市出身)によるダークファンタジー漫画(完結作品)です。単行本は34巻まで刊行され、世界累計発行部数1億４千万部を突破。2023年１月、フランスで開催された世界的漫画祭「アングレーム国際漫画祭」において、十年に一度だけ贈られる特別賞（50周年記念特別賞）を、諫山創先生が受賞しています。TVアニメ『進撃の巨人』シリーズは、2013年から放送開始し、2023年に完結編が放送されました。

2．「進撃の巨人in HITA～進撃の日田～」プロジェクトとは

「自分が『進撃の巨人』を作るに至ったこの町に、何か恩返しができないものか」そんな原作者・諫山創氏の想いと共に、市民有志らによって動き出した、大分県日田市の地方創生プロジェクトです。諫山氏の故郷である大分県日田市に銅像などをつくり『進撃の巨人』ファンの集う場に！

第一弾『エレン・ミカサ・アルミンの少年期の銅像』2020年11月、大山ダムに建立！

第二弾『リヴァイ兵士長像』2021年 3月、日田駅南広場に建立！

これを機に日田市では、様々な『進撃の巨人』関連スポットやグッズ・アプリ・スタンプラリーなどが続々登場しています。

3．お問い合わせ先

施設に関する内容：（TEL）0973-52-3630 道の駅 水辺の郷おおやま