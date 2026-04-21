【4/25発売】「酒屋が選ぶ焼酎大賞」受賞の6銘柄をアイス化！「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」に連動して提供開始

株式会社えだまめ

株式会社えだまめが運営する日本酒アイス専門店「SAKEICE」は、2026年4月25日（土）より「SAKEICE Tokyo Shop」（東京・八重洲）にて、第4回「酒屋が選ぶ焼酎大賞」の大賞受賞酒など全6銘柄を使用したコラボアイスを発売いたします。

本商品は、4月25日・26日に東京ミッドタウン八重洲で開催される日本最大級の焼酎イベント「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」に連動して販売をスタートするものです。芋・麦・米・黒糖・泡盛の各部門大賞に輝いた5銘柄と、殿堂入りを果たした「GLOW EP05（若潮酒造）」の味わいを、高アルコールアイスという新しい体験でお届けします。なお、本コラボアイスはイベント終了後も店舗にて継続して販売いたします。

酒屋が選ぶ焼酎大賞×SAKEICE-SAKEICE

■ 日本最大級の焼酎イベント「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」と連動

2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、東京ミッドタウン八重洲にて、北から南までの酒販店と約74の蔵元が集結する日本最大級の焼酎イベント「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」が開催されます。SAKEICE Tokyo Shopの目の前にある1階広場「ガレリア」も、入場自由のエリアとしてイベント会場になっており、本格焼酎の魅力が発信されます。

酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026

https://www.potluck-yaesu.com/event/20260218/4072/

SAKEICEでは本イベントと連動し、第4回「酒屋が選ぶ焼酎大賞」で大賞を受賞した銘柄を「アイス」という新しい形で提供します。「酒屋が選ぶ焼酎ふぇすてぃばる 2026」の熱気とともに、焼酎ファンの方はもちろん、普段焼酎に馴染みのない方にも、日本の本格焼酎が持つ奥深い魅力を東京駅から発信いたします。

■ 「酒屋が選ぶ焼酎大賞」受賞酒・全6銘柄の絶品アイス

各部門の大賞受賞酒5種と、殿堂入りを果たした銘柄を用いた全6種類のアイスをご用意しました。それぞれの焼酎が持つ個性豊かな香りやコクと、アイスクリームのまろやかさが織りなす極上のマリアージュをお楽しみいただけます。

- 【芋焼酎部門・大賞】「千本桜 熟成ハマコマチ」（柳田酒造） ハマコマチ特有のトロピカルフルーツや紅茶のような華やかな香りを活かし、華やかでスッキリとした甘さのアイスに仕上げました。- 【麦焼酎部門・大賞】「麦冠 情け嶋」（八丈興発） 麦本来の香ばしさと豊かなコクがミルクと絶妙にマッチし、ロースト感のある奥深い味わいが広がります。- 【米焼酎部門・大賞】「天草 純米焼酎」（天草酒造） お米の優しい甘みと華やかな吟醸香が引き立つ、上品でスッキリとした口当たりのアイスです。- 【黒糖焼酎部門・大賞】「朝日 甕壺貯蔵」（朝日酒造） 黒糖の豊かな風味と、甕壺貯蔵ならではの丸みを帯びたまろやかさが、アイスに深いコクをもたらします。- 【泡盛部門・大賞】「春雨ゴールド」（宮里酒造所） 芳醇な香りと熟成感のある深い味わいがミルクと溶け合い、上質な大人のバニラアイスのような仕上がりに。- 【殿堂入り】「GLOW EP05」（若潮酒造） ライチやマスカットを思わせるフルーティーな香りが弾ける、焼酎の概念を覆す大人気フレーバーです。

■ 販売概要

- 発売日：2026年4月25日（土）～ ※イベント終了後も断続的に店舗にて継続販売いたします。- 販売場所：SAKEICE Tokyo Shop（YANMAR TOKYO 1F）- 販売価格（スクープアイス）：- - シングル 650円（税込）- - ダブル 850円（税込）- - トリプル 950円（税込）

※アルコール入りアイスのため、20歳未満の方等の喫食はお控えください。

■ SAKEICEについて

SAKEICEは、お酒を贅沢に使用したアルコール度数約4%の大人向けアイスクリームです。 酒粕入りやアルコール分1%未満のアイスとは異なり、原料に日本酒などをたっぷり使用することで、高アルコールならではの深い味わいを実現。全国の酒蔵とのコラボレーションを通じて、SAKEの新たな楽しみ方を国内外へ発信しています。

【喫食に関するご注意】 アルコールを含むため、以下の方はお控えください。また、お子様の手の届かない場所で保管してください。

- 20歳未満の方- 妊娠中・授乳中の方- 車両(自動車・自転車・電動キックボードなど)の運転予定がある方- アルコールに弱い方

■ 販売店舗・通販情報

【販売店舗】

- SAKEICE Tokyo Shop- - 住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO 1F- - 営業時間：11:00～20:00- - 定休日：なし- SAKEICE BAR！- - 住所：同上- - 営業時間：土日祝11:00～22:00 / 平日17:00～22:00- - 定休日：なし

【通販のご案内】

遠方の方やご来店が難しい方は、公式オンラインショップ・Amazonからもご購入いただけます。(焼酎アイスのオンライン販売はございません)

- 公式Online Shop：https://sakeice.shop/- Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B09L7HXWTF

■ 運営会社・お問い合わせ

- 株式会社えだまめ- - 本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目１８番１号 新宿セントラルパークタワー19階- 本件についてのお問い合わせ先- - sakeice@eda-mame.jp