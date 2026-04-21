【北海道の未来を拓く】株式会社タフト、北洋銀行の「サステナブル経営支援ボンド」を発行

株式会社タフト

札幌・岩見沢を中心に不動産管理、売買・賃貸・テナント仲介事業を展開する株式会社タフト（本社：札幌市北区、代表取締役：酒井 和之、以下「当社」）は、株式会社北洋銀行（頭取：津山 博恒）の受託により、「サステナブル経営支援ボンド（目標選択型）」私募債を発行いたしました。

■ 本私募債発行の背景と目的

当社は「根拠のある不動産運営」と「安全・安心な取引」を経営理念に掲げ、これまで3,500戸以上の管理受託実績を積み上げてまいりました。

この度、北海道のSDGs推進ビジョンに整合した目標設定を行う「サステナブル経営支援ボンド」を発行することで、持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みをより一層具体化し、社会価値の創出を目指します。

■ 当社の強みと今後の展望

当社では、米国不動産経営管理士（CPM）や全米認定不動産投資顧問協会（CCIM）の有資格者が中心となり、法令遵守と倫理を重視した高度な不動産マネジメントを行っています。

今回の資金調達および目標設定を通じて、透明性の高い取引環境の整備に注力し、より質の高い不動産サービスの提供に挑戦し続けてまいります。

■ 私募債の概要

名称： 第1回無担保社債（株式会社北洋銀行保証付および適格機関投資家限定）「サステナブル経営支援ボンド（目標選択型）私募債」

発行額： 3,000万円

発行日： 2026年3月27日

期間： 5年

■ 株式会社タフトについて

所在地： 札幌市北区北十一条西四丁目1番11号 1階

代表者： 代表取締役社長 酒井 和之

設立： 2011年

業種： 不動産業（管理、売買・賃貸・テナント仲介、ウェルネス事業等）

実績： 管理受託戸数 3,500戸以上

コーポレートサイト：https://taft.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社タフト 担当：(鈴木 絵里子)

電話：011-738-5177/ Email：taft__1@taft.co.jp