約0.2秒の瞬間発熱で忙しい朝をサポート！「フラッシュトースター」全店で取り扱いを開始。絶品レシピも公開！
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、「瞬間発熱！フラッシュトースター」の取り扱いを、2026年4月下旬より全国のニトリ店舗へ拡大いたしました。また、2026年4月20日より全国でTVCMの放映を開始いたします。
さらに、本商品の特長を活かしたアレンジレシピをWEBサイトにて公開いたしました。
【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kitchenappliance/
【レシピページ】https://www.nitori-net.jp/ecstatic/image/pdf/recipe2113400054240.pdf
日々忙しい暮らしの中でも、手軽に美味しいトーストを食べていただきたいという思いから、今年2月に「瞬間発熱！フラッシュトースター」の販売を開始いたしました。
本商品は、わずか約0.2秒（※1）で発熱し、最高約1100℃（※2）に達する「フラッシュヒーター」を搭載。外はサクっと、中はふわっとしたトーストが短時間で焼きあがるのが特長です。
（※1）スイッチを入れてからヒーターが赤熱し始める時間。自社調べ（当社指定条件下）。
（※2）ヒーター単体の理論値。
この度、より多くのお客様に商品をお試しいただけるよう、取り扱い店舗を全国のニトリ店舗へと拡大いたしました。あわせて、TVCMを全国で放映開始します。約0.2秒で発熱する様子を動画でもご覧ください。
【TVCM】https://youtu.be/HqGrmyHIMRU
アレンジレシピもWEBサイト上で公開
フラッシュヒーターならではの特長を活かし、トースト以外のメニューも楽しめるアレンジレシピをWEBサイトにて公開しました。毎朝の朝食だけでなく、メインのおかず作りや、スイーツ作りにも活躍する「瞬間発熱！フラッシュトースター」をぜひ店頭でご覧ください。
【レシピページ】
https://www.nitori-net.jp/ecstatic/image/pdf/recipe2113400054240.pdf
掲載メニュー
＜おかず・おつまみ＞
フライドチキン/パプリカの肉詰め/鮭のホイル焼き/手羽先の甘辛焼き/ちくわの磯辺焼き/マッシュルームのアヒージョ/えびのマヨネーズ焼き/ささ身のガーリックフライ
＜ごはん・パン＞
焼きおにぎり、ウインナーパイ
＜スイーツ＞
焼きプリン/メロンパントースト/アップルケーキ/紅茶のラスク/焼き芋
フラッシュトースター モニター募集中！
「約0.2秒の瞬間発熱」によるサクふわ食感をご自宅で体験してみませんか？現在、本商品をお試しいただけるモニター様を募集しております。詳細は、下記のニトリ公式コミュニティサイト「ニトリチャンネル」をご確認ください。
■応募期間：2026年4月20日（月）～2026年5月3日（日）
■詳細・応募はこちら：https://community.nitori-net.jp/announcements/dmto76aephj6hcbt
商品特長は、以下をご覧ください。
▼忙しい朝に最適！ 時短で外サク中ふわトーストが完成するトースターが7,990円で新登場！ 約0.2秒(※1)で発熱するフラッシュヒーターを搭載（2026年3月10日配信）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001341.000073913.html
商品概要
【商品名】瞬間発熱 フラッシュトースター 4枚 (AC2G01)
【価格】7,990円（税込み）
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054240s/
【カラー】ホワイト、グレー
【定格電圧】AC100V
【定格周波数】50Hz/60Hz
【定格消費電力】1390W
【外形寸法（約）】幅325×奥行332×高さ222mm
【庫内有効寸法（約）】幅275×奥行263×高さ88mm
【質量（約）】3.2kg
【電源コード長さ（約）】1.0m
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。