約0.2秒の瞬間発熱で忙しい朝をサポート！「フラッシュトースター」全店で取り扱いを開始。絶品レシピも公開！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、「瞬間発熱！フラッシュトースター」の取り扱いを、2026年4月下旬より全国のニトリ店舗へ拡大いたしました。また、2026年4月20日より全国でTVCMの放映を開始いたします。

さらに、本商品の特長を活かしたアレンジレシピをWEBサイトにて公開いたしました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kitchenappliance/

【レシピページ】https://www.nitori-net.jp/ecstatic/image/pdf/recipe2113400054240.pdf

日々忙しい暮らしの中でも、手軽に美味しいトーストを食べていただきたいという思いから、今年2月に「瞬間発熱！フラッシュトースター」の販売を開始いたしました。

本商品は、わずか約0.2秒（※1）で発熱し、最高約1100℃（※2）に達する「フラッシュヒーター」を搭載。外はサクっと、中はふわっとしたトーストが短時間で焼きあがるのが特長です。

（※1）スイッチを入れてからヒーターが赤熱し始める時間。自社調べ（当社指定条件下）。

（※2）ヒーター単体の理論値。

この度、より多くのお客様に商品をお試しいただけるよう、取り扱い店舗を全国のニトリ店舗へと拡大いたしました。あわせて、TVCMを全国で放映開始します。約0.2秒で発熱する様子を動画でもご覧ください。

【TVCM】https://youtu.be/HqGrmyHIMRU

アレンジレシピもWEBサイト上で公開

フラッシュヒーターならではの特長を活かし、トースト以外のメニューも楽しめるアレンジレシピをWEBサイトにて公開しました。毎朝の朝食だけでなく、メインのおかず作りや、スイーツ作りにも活躍する「瞬間発熱！フラッシュトースター」をぜひ店頭でご覧ください。

【レシピページ】

https://www.nitori-net.jp/ecstatic/image/pdf/recipe2113400054240.pdf

掲載メニュー

＜おかず・おつまみ＞

フライドチキン/パプリカの肉詰め/鮭のホイル焼き/手羽先の甘辛焼き/ちくわの磯辺焼き/マッシュルームのアヒージョ/えびのマヨネーズ焼き/ささ身のガーリックフライ

＜ごはん・パン＞

焼きおにぎり、ウインナーパイ

＜スイーツ＞

焼きプリン/メロンパントースト/アップルケーキ/紅茶のラスク/焼き芋

フラッシュトースター モニター募集中！

「約0.2秒の瞬間発熱」によるサクふわ食感をご自宅で体験してみませんか？現在、本商品をお試しいただけるモニター様を募集しております。詳細は、下記のニトリ公式コミュニティサイト「ニトリチャンネル」をご確認ください。

■応募期間：2026年4月20日（月）～2026年5月3日（日）

■詳細・応募はこちら：https://community.nitori-net.jp/announcements/dmto76aephj6hcbt

商品特長は、以下をご覧ください。

▼忙しい朝に最適！ 時短で外サク中ふわトーストが完成するトースターが7,990円で新登場！ 約0.2秒(※1)で発熱するフラッシュヒーターを搭載（2026年3月10日配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001341.000073913.html

商品概要

【商品名】瞬間発熱 フラッシュトースター 4枚 (AC2G01)

【価格】7,990円（税込み）

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054240s/

【カラー】ホワイト、グレー

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】1390W

【外形寸法（約）】幅325×奥行332×高さ222mm

【庫内有効寸法（約）】幅275×奥行263×高さ88mm

【質量（約）】3.2kg

【電源コード長さ（約）】1.0m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。