株式会社アイエンター

株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江恭広、以下「アイエンター」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」に出展します。

「人材」に関する課題解決をテーマとした当展示会では、課題解決に役立つ「情報」「知識」「方法」が一堂に会します。アイエンターは、企業の採用業務における面接工程をAIが代行する面接ツール「AI RECOMEN（エーアイレコメン）」と、AIとUXを軸に受付業務をアップデートする総合受付ソリューション「おもてなしAIレセプション」を展示します。



会場では、最新の製品・ソリューションの展示に加え、特別講演、専門セミナー、交流会もありますので、人材確保や人手不足にお悩みの経営者・人事担当者の方はぜひご来場ください。

■出展製品について

＜AI RECOMEN＞

AI RECOMENは、求職者がスマートフォンやPCから24時間いつでも面接を受けられ、AIが表情・音声・回答内容を解析し、評価レポートを自動作成するAI面接ツールです。面接日程の調整や一次面接の工数削減をサポートし、採用担当者が候補者の見極めや動機づけに注力しやすい環境を提供します。録画は繰り返し確認でき、複数名での評価や選考基準の統一にも活用いただけます。

AI面接ツール「AI RECOMEN」(https://service.recomen.ai/)

＜おもてなしAIレセプション＞

おもてなしAIレセプションは、3つのサービスで構成された総合受付ソリューションです。iPad受付システム「I-FACE」、音声対話型窓口システム「AIコンシェルジュ」、専用機器なしで導入できる入退室制御システム「かんたん顔認証」を、単体はもちろん、組み合わせ活用やカスタマイズにより、現場の要望に応じた仕組みとして柔軟に構築できます。

総合受付ソリューション「おもてなしAIレセプション」(https://ai-reception.biz/)

ブース番号：W9-60

■当社講演内容

＜専門セミナー＞5月13日（水） 14:40～15:10

１.AIが変える採用スタンダード ～スピード選考×評価標準化で採用品質を底上げ～

２.AI×UXで進化する受付・窓口業務 ～いま求められる“柔軟な自動化”とは～

特別講演・専門セミナー紹介ページ(https://innovent-expo.jp/perex/seminar/detail/#F-6)

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22582/table/145_1_754c1cf98851361beb9503ef3ae0ee4f.jpg?v=202604210251 ]

展示会公式ページはこちら(https://perex.jp/)

【会社概要】

会社名： 株式会社アイエンター

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者：入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容 ：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ： https://www.i-enter.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

https://www.i-enter.co.jp/contact/