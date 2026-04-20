SUPER EIGHTの丸山隆平が「スカパー!TVガイドプレミアム5月号」の表紙に登場！ 5月22日に公開される映画「名無し」に出演する丸山に作品の魅力や役作りについて迫る。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2026年5月号」を4月24日（金）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドプレミアム2026年5月号」（東京ニュース通信社刊）

4月24日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム5月号」の表紙に登場するのは、SUPER EIGHTの丸山隆平。

数奇な運命により“名もなき怪物”と化した男の狂気を描く映画「名無し」。本作で丸山は少年期の主人公と深く関わる、人間味のある警察官を演じる。インタビューを通して作品の魅力に迫るのはもちろん、役作りにおいて意識したことなどから、俳優・丸山隆平に迫る。

また、羽生結弦が座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」の特集もお届け。イタリア語で「満天の星」や「星降る夜」を意味する「notte stellata」も4回目を迎え、東日本大震災から15年となる今年も、羽生結弦が仲間たちと共に宮城から希望の光を発信。3月7日～9日の3日間にわたって開催された中から、3月8日の公演が日テレプラスでCS初放送される。

そのほか、染谷将太、岩崎大昇、瀧脇笙古＆山本杏奈（＝LOVE）、則本昂大（読売ジャイアンツ）のインタビューや俳優・二宮和也、東方神起、歌舞伎NEXT「朧の森に棲む鬼」、「全領域異常解決室」、UEFAチャンピオンズリーグの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

映画「名無し」5/22公開

丸山隆平 見えない狂気のリアル

●特集2

「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」の3/8公演をCS初放送！

羽生結弦

被災地から再び希望を発信

●特集3

映画「8番出口」TV初放送！

俳優・二宮和也と多彩な監督たち

●特集4

RED OCEANとともに

東方神起

記録と記憶の20年、そして未来へ

4.26日産スタジアム公演を生中継＆全編ノーカット版を放送

●特集5

その男、安易に信じるべからず…

歌舞伎NEXT「朧の森に棲む鬼」

●特集6

その“不可解”、彼らが解決します。

全領域異常解決室

●特集7

W杯直前！欧州一こそ“世界一”

UEFAチャンピオンズリーグ The FINALS

●インタビュー

染谷将太／岩崎大昇／チソン／瀧脇笙古＆山本杏奈（＝LOVE）／則本昂大（読売ジャイアンツ）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドプレミアム2026年5月号」

●発売日：2026年4月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：730円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2781111/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

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