“集客エコシステム”の最終フェーズ【Action】を担う　ビジネス提案型イベント『JOBTV Arena』を28卒市場向けに本格展開

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:西江 肇司、東証プライム:6058）内で、動画採用プラットフォーム「JOBTV」（https://media.jobtv.jp(https://media.jobtv.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260420)）を運営するJOBTV事業本部は、SNS時代の購買行動モデル「SEESAS（シーサス）」に基づくSNS×動画メディア×対面型イベントを統合した“集客エコシステム”の最終フェーズ【Action】を担う対面型イベント『JOBTV Arena』を、28卒採用市場向けに本格展開いたします。

近年、新卒採用市場はナビサイトを起点とした「検索型」から、SNS上のレコメンドを起点とする「共感型」へと大きくシフトしています。学生はSNS上で企業と“偶然に出会い”、動画を通じて理解・共感を深めた上で志望先を選定するなど、意思決定プロセスは大きく変化しています。

こうした背景を踏まえ、JOBTVではSNS時代の購買行動モデル「SEESAS」に基づき、SNSでの認知・興味喚起（Surf／Encounter）、動画による共感醸成（Engage）、企業理解（Search）を経て、最終的な意思決定・行動（Action）へと接続する導線を一気通貫で設計しています。

JOBTVでは、既存の「Summit」「Draft」「Fes」と、28卒から新たに「Arena」を加えた4種類の就活イベントを展開しており、いずれもSEESASにおける最終フェーズ「Action」を担う対面接点として機能しています。 JOBTVが自社SNSおよび動画メディアを通じて集客した、学生と、参加企業が一堂に会し、高密度な接点を創出します。

■『JOBTV Arena』：ビジネス提案型イベントで質の高いマッチングを実現

『JOBTV Arena』は、参加学生が9つの社会課題テーマ（教育・環境・インフラ・地方創成 等）から1つを選択し、新規事業プランを設計・プレゼンするビジネス提案型の選抜イベントです。企業はその過程を通じて、「地頭」「リーダーシップ」「チームワーク」といった面接では可視化しづらい資質を多面的に評価することが可能です。また、評価結果と学生の志向をもとに最適なマッチングを行い、その場での個別面談やスカウトにもつなげることができます。

■ Arenaの3つの特徴

１. 評価設計：ポテンシャルを“可視化・定量化”するグループワークを行い、参加企業は思考プロセスや発言、役割の取り方などを観て、各学生をS～Cの4段階で定量評価。面接では見抜けない素養をスコア化します。

２. マッチング設計：企業側の評価スコアと、学生からの興味度合をシステム上でマッチングを行い、最適な座談会の組み合わせを自動生成します。

３.意思決定設計：企業は評価スコアと当日の接点をもとに学生を選定し、1on1の個別面談を実施。志向性や意欲を見極め、選考フローへスムーズに接続できます。

■開催概要・参加費

■イベントタイムライン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97063/table/60_1_e195285db2d3d7e6b62f3935960543c3.jpg?v=202604210351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/97063/table/60_2_996ee67598b6b6772fab2c6c59ebce67.jpg?v=202604210351 ]

■こんな採用課題を持つ企業におすすめ

■今後の展望

- 採用動画・SNS施策を走らせているが、“採用決定”への貢献度が可視化できていない- 面接・面談では学生のポテンシャル（地頭・リーダーシップ・チームワーク）を見抜ききれない- 合説に出稿しても、志望度・情報感度の高い学生と出会えていない- BtoB・中堅企業で、大手志向の学生に“逆転ルート”でリーチしたい- 採用動画・SNS・メディアと組み合わせて、採用活動を通年ブランディングに転換したい

採用市場は、「集める」から「関係を設計する」時代へと移行しています。JOBTVはSNS・動画・対面を統合した“第3のプラットフォーム”として、4種類のイベントを最終的な意思決定の場に位置づけ、28卒向けに年間100開催規模で展開し、優秀層との接点を常設化します。

■「JOBTV マッチングサミット」お問い合わせ先

本サービスにご関心のある企業様は、下記までお問い合わせください。

〇お問い合わせはこちら〇(https://media.jobtv.jp/service/recruitment-marketing/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260420)

担当：JOBTV吉田

MAIL： jobtv-contact@vectorinc.co.jp

コーポレートサイト：https://media.jobtv.jp/service(https://media.jobtv.jp/service/recruitment-marketing?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260420)

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2024年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/