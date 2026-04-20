５月20日に“平成巨乳ブーム”を巻き起こした大原かおりが写真集を発売！

株式会社双葉社

デビュー30周年、50歳、22年ぶりの奇跡の裸体

逆境を乗り越えたミニスカポリスの看板娘

1996年にデビューするやグラビア各誌を席巻し、『出動!ミニスカポリス』や『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などテレビのバラエティ番組でも活躍。“巨乳ブーム”の立役者としても知られる彼女が、久しぶりの写真集を発売する。

昨年末に芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。そして、デビュー30周年、満50歳を迎えた今年、22年ぶりとなる写真集は、これまでの作品を上回る意欲作となっている。

過去作では未公開のバストトップショットも！

彼女と言えば、バラエティ番組で見せる愛嬌バツグンの姿も印象的だが、やはりグラビア界でのレジェンド的な活躍ぶりは記憶に新しい。弾けるようなハリのあるHカップのバストは当時、あまたの“おっぱい星人”を生み出したものだった。

そして今、50歳を迎えた彼女はといえば、年齢を重ねたからこその落ち着いた色気もまといながら、あの圧倒的なスタイルは見事に維持されている。さらに、大人の女性になった今だからこそできる、これまでより一歩も二歩も踏み込んだ衣装や演出は往年のファンを驚かせること請け合いだ。裸体はもちろん、これまでにないほどバストトップに迫ったショットなど、渾身の84カットは必見!!

グラビア界に衝撃を与えること必至の本作、その中身はぜひ本を手に取ってご確認いただきたいが、選りすぐりのカットを４月２７日発売の『週刊大衆 5/11・18合併号』にて緊急掲載することが決定。気になる方はぜひこちらもご覧いただきたい。

●プロフィール

おおはら・かおり

1976年2月17日生まれ

東京都出身

T164-B95W58H88

趣味／スノーボード、ウェイクサーフィン、ゴルフ、乗馬など

公式エックス／@oharakaori

公式インスタグラム／oharakaori_otty

1996年にグラビアアイドルとしてデビュー。抜群のスタイルでグラビア誌を席巻するかたわら、『出動!ミニスカポリス』、『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などバラエティ番組でも活躍。一時、「大原がおり」に改名していたが、昨年末に「大原かおり」に回帰。

●書籍詳細

書名：『大原かおり写真集 キケンなカオリ(ハート)』

著者：大原かおり（おおはら・かおり）／松田忠雄（まつだ・ただお）

版型：A４判

ページ数：80頁

定価：3800円＋税

発売日：2026年5月20日

発売元：双葉社