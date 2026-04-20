kolor x EYEVAN、初のコラボレーション発表

コロネット株式会社

このたび、kolor（カラー）は、日本初のファッションアイウェアブランドEYEVAN (アイヴァン)との初のコラボレーションアイテムを2026年4月25日に発売します。

kolor SS26コレクションのメインテーマとして描かれた「異なる時間軸の交差」から生まれたサングラス。60年代に確立された均整あるシルエットを起点に未来的な要素を重ねることで、過去と未来が静かに共存する、新しいかたちを創り出しています。今回のコラボレーションでは、多数の代表的なモデルを生み出してきたEYEVANならではのクラシックで普遍的なモデルをベースに、kolorによるファッショントレンドを牽引するアイディアが組み合わさり、日本のクリエイター同士の技術と美意識が融合した新しい型が生み出されています。

- 商品詳細

TIME MODULE 001

・プライス：74,800（税込）

・カラー：計3色 ブラック/オリーブ、グレー/バイオレット、トータス/オリーブ

- 展開店舗

kolor 直営店全店舗、オフィシャルオンラインストア

EYEVAN Tokyo Gallery、THE EYEVAN東京代官山、THE EYEVAN名古屋栄、THE EYEVAN京都祇園

- 情報解禁日：4月20日（月）- 発売日：4月25日（土）