『モルトウィスキー大全　POD版』を特典付で販売！ウイスキー・スピリッツの大規模試飲イベント「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2026 in 横浜」

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、今年4月にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催するウイスキー・ジンなどの大規模試飲イベント「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2026 in 横浜」のウイスキー文化研究所グッズ販売ブースにて『モルトウィスキー大全 POD版』を特典のピンバッジ付、特別価格で販売いたします。

『モルトウィスキー大全 POD版』が復刻販売

1995年に発売された『モルトウィスキー大全』をプリントオンデマンド版として復刻販売いたします。今回の「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2026 in 横浜」では定価\4400のところ、特別価格の\4000で販売することとなりました。さらに各部先着5名様には特典として『モルトウィスキー大全』をモチーフにしたピンバッジ、または『シングルモルトウィスキー大全』をモチーフにしたピンバッジのどちらかひとつをプレゼントいたします。

この機会にぜひお買い求めください。

販売場所：ウイスキー文化研究所グッズ販売ブース（ブース番号119）

イベント概要

ピンバッジ画像ピンバッジ画像

イベント名：ウイスキー＆スピリッツフェスティバル2026 in 横浜

https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/

日時： 2026年4月25日（土）第一部 10:00～13:30 ／ 第二部 14:30～18:00

4月26日（日）第三部 10:00～13:30 ／ 第四部 14:30～18:00

全4部制（完全入替制）

会場：パシフィコ横浜 展示ホールD

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/access/

入場料：各部5,000円（税込）

入場者数：各部2,000名限定（２日間合計8,000名予定）

主催・企画・運営：ウイスキー文化研究所

出展企業（112社 2026年4月現在）

秋田県醗酵工業株式会社／朝日酒造株式会社／アサヒビール株式会社／アレンビック金沢蒸留所／阿波乃蒸溜所／井川蒸溜所／石垣ディスティラリー株式会社／株式会社伊勢萬／IMPERIO - Authentic flavors and experiences-／ヴァイアンドフェロウズ株式会社／ウイスキー専門店相葉&BAR MINMORE HOUSE／ウイスキー専門店MALKS（株式会社ベルーナ）／馬宿蒸溜所／AGCT INC.／江井ヶ嶋蒸留所／8Doors Distillery／叡醂酒造株式会社／有限会社エス・シー・ティー／オエノングループ 合同酒精株式会社／オエノングループ 福徳長酒類株式会社／オーシャン貿易株式会社／株式会社奥久慈塙蒸留所／お酒の美術館／CARVAAN Brewery & Distillery／株式会社カスク アンド フォレスト／Cask Kings／Cask salon de K（カスク サロン ド ケイ）／月光川蒸留所株式会社／Kamui Whisky株式会社／キウォンウイスキー蒸留所／木内酒造 八郷蒸溜所／喜界蒸溜所／黄桜 丹波蒸溜所／Kinasa Gin／キリンビール株式会社／KING's BARREL／神戸蒸溜所／South Seas Distilleries & Breweries Private Limited／株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー／酒ハックプロジェクト／サントリー株式会社／有限会社シーバックス／SiCX京都蒸留所／株式会社JOURNEYSIDE／Japanese Dark Spirits／ジャパンインサイト株式会社／シングルキャスクジャパン × 麻屋商店／株式会社Sincere／新蒸留研究所／新道蒸溜所／州崎蒸溜所／SudoWork株式会社（BarIOuS.tokyo）／SUPALIV株式会社／全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会／高藏蒸留所／宝酒造インターナショナル／TARU HOLIC／丹丘蒸留所 Cheung's Brothers Enterprises Company Limited／TANDUAY RUM JAPAN／千代むすび酒造株式会社／株式会社堤酒造／TL Pearce 蒸溜所／天神村醸造所株式会社／天星酒造 菱田蒸溜所／東京クラフトリキュール・秩父令和商会／東京八王子蒸溜所／株式会社都光／株式会社栃木リキュール／富井蒸留所（AYEK株式会社）／中津川蒸留所／中野BC株式会社／長濱蒸溜所／なかむら屋／新潟亀田蒸溜所／新川トレーダーギャラリー／日和商事株式会社／日本酒類販売株式会社／ねっか奥会津蒸留所／根本酒造株式会社／野沢温泉蒸留所／Bar wizard／BIRDY.／ハイランダーイントーキョー／バカルディジャパン株式会社／八丈島テロワール焼酎 罪人／羽生蒸溜所／飛騨高山蒸溜所／株式会社Big Picture International／火の神蒸溜所／THE FACTORY SPIRITS／富士北麓蒸留所／合同会社Blue Rabbit Distillery／フロンティアフーズ株式会社／ペナシュール房総株式会社／ヘリオス酒造株式会社／ベンロマック蒸留所／ポンのみ～お酒の電動ディスペンサー～／まさひろ酒造株式会社／合資会社 光武酒造場／ミリオン商事株式会社／ミント物産株式会社／森の京都蒸溜所／大和貿易株式会社／yumarrest／ユニオンリカーズ株式会社／UniCask／横浜君嶋屋／横浜燻製工房株式会社／吉田電材蒸留所／よなフル 47都道府県フルーツチョコ／リードオフジャパン株式会社／リカーマウンテン／渡辺ハム工房

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から約80～100社出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン＆アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した横浜や名古屋、京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒をテーマにしたイベントも開催しています。

※会場内出展ブースのウイスキーやスピリッツの8割近くは無料でご試飲いただけます。一部高価で貴重なウイスキーについては有料となります。フードブースとグッズ販売は有料です。試飲アイテムは出展者によって異なります。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所 代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長や、一般社団法人日本ウイスキー文化新興協会代表理事も務める。