NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智、以下ＮＸグループ）は、4月17日付で、Metro Supply Chain Group Inc.（以下、Metro Supply Chain Group）の全株式を取得することで合意し、株式譲渡契約を締結しました。

取得価額は企業価値ベースで18億カナダドル（約2,070億円）で、当社として過去最大の買収額となります。なお、対象会社の業績が一定の財務指標を達成した場合には、アーンアウトとして売主に対して最大4億カナダドル（約460億円）が追加で支払われます。

カナダ・米国・英国に強固な事業基盤を持ち、消費財・自動車・製造業・ヘルスケアなど幅広い産業向けに3PLサービスを展開するMetro Supply Chain Groupの子会社化により、北米市場でのプレゼンス拡大とEnd to Endロジスティクスの機能強化を見込んでいます。

ＮＸグループは、経営計画「ＮＸグループ経営計画２０２８ Dynamic Growth 2.0」で掲げる、「グローバル市場で存在感を持つロジスティクスカンパニー」となる目標の実現を加速させてまいります。

詳細はこちら(https://pdf.irpocket.com/C9147/nX8G/GxI3/trKE.pdf)をご参照ください。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。