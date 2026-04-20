BREWDOGとTHE CITY BAKERYがタッグを組み、パンや料理に合わせた新しいクラフトビールを提案。その名も「TINY FANG（小さい牙）」。キレとホップアロマの交わりが、食事の味わいを引き立たせる。全国のベーカリー＆カフェ店舗で缶の取扱いが始まるほか、レストラン店舗では樽生も楽しむことができる。

オリジナルクラフトビール「TINY FANG」商品情報

TINY FANG

クリスプでキレのある飲み口に繊細なホップアロマが重なり、洗練された味わい。 パンや料理とともに愉しむことを意識し、軽快さの中に奥行きを持たせることで、食事の風味を引き立てる設計に。都市の日常に寄り添う、上質でクリーンな一杯。

■スタイル：HOP PILSNER ■Alc. 4.5% ■価格 ※店舗によって提供方法が異なります。 ＜BAKERY ＆CAFE＞ 缶：800円（税込880円） ※お持ち帰りの場合は、開栓してからのお渡しとなります。 ＜RESTAURANT＞樽生：1,200円（税込1,320円） ■販売店舗 ＜缶＞ ・全国のベーカリー＆カフェ店舗 ※THE CITY BAKERY 大丸京都と名古屋栄三越を除く ＜樽生＞ ・THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN 赤坂アークヒルズ ・THE CITY BAKERY BISTRO RUBIN 丸の内オアゾ ・THE CITY BAKERY BAR & GRILL 銀座インズ ■販売期間 2026年4月23日(木)～6月30日(火)（予定） ※予定数に達し次第販売を終了いたします。

NY発祥ベーカリー「THE CITY BAKERY」

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台に展開。各地でも「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

- ブランドサイト：https://thecitybakery.jp/ - Instagram：https://www.instagram.com/citybakeryjapan/

イギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。 数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。 *Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

**ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社** 公式HP： https://www.brewdog.jp/ 公式X： https://x.com/brewdogjapan/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/brewdogjapan/