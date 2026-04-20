川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」（運営：株式会社 チッタ エンタテイメント / 神奈川県 川崎市）は、2026年5月2日（土）～6日（水・祝）の5日間、首都圏最大級の沖縄フェス『はいさいFESTA 2026』を開催いたします。沖縄を満喫できる100店舗以上がずらりと並ぶグルメ、物販をはじめ、観覧無料のエイサー、野外フリーライブ、参加無料の「ちんすこうつかみ取り」、「伝統エイサーの郷」と称されるうるま市から「琉球歌舞団 紅華風-KAFU-」の参加など、沖縄の食、音楽、伝統芸能が集結。「本物の沖縄」を体感できる注目のコンテンツを紹介します。

『はいさいFESTA』でしか体感できない「本物の沖縄」を求めて

『ラ チッタデッラ』が位置する川崎市や隣接する横浜市鶴見区は、古くから多くの沖縄県出身者が居住し、日常の中に「沖縄文化」が息づく、首都圏でも類を見ない地域です。この深い縁（ゆかり）を背景に、エンターテインメントを通じて沖縄の魅力を伝える場として2004年に誕生したのが『はいさいFESTA』です。 23回目を迎える本イベントは、毎年20万人以上が熱狂する「川崎のゴールデンウィークの風物詩」として、地域と共に進化を続けています。2026年は川崎市と那覇市の「友好都市提携30周年」を迎えます。

【沖縄グルメの祭典】 厳選された100店舗超のグルメ屋台・物販・体験トピックス

100店舗超が集結︕沖縄から出店29店舗、はいさいFESTA初出店28店舗を迎え、沖縄本島に加え、 石垣・宮古・久米・多良間の4離島から現地直送の味を「うさがみそ～れ︕」

▼ 軟骨ソーキ、本ソーキ、宮古そばなど、出汁や麺の異なる味の食べ比べ。沖縄そばのアレンジメニューも。

▼ 『はいさいFESTA』ならでは。本場沖縄の空気を届ける、産地直送の食材と郷土料理の数々。

▼ 歴史ある名物料理から、参加無料のちんすこうつかみ取りといった体験企画など、多彩なラインナップをお楽しみいただけます。

約12年前から出店し、例年完売するほど人気を誇る川崎沖縄県人会の「じゅーしー」をはじめ、初出店の「ちんだみ三線店」による三線体験、昨年大行列となった「ちんすこうつかみ取り」など、多岐にわたるコンテンツをご用意。さらに、暑い季節に嬉しい沖縄スイーツや、久米島の海洋深層水をベースにしたスキンケアアイテムまで、本場の沖縄を五感でお楽しみいただけます。

【久米島から初出店】 豊かな海を守る「サンゴ苗付け代行プラン」

久米島の豊かな海とサンゴを守るため、現地に行けなくても力になれる「サンゴ苗付け代行プラン」が登場します。会場ではサンゴの苗に添える絵やメッセージを綴ることができ、「海のために何か良いActionをしたい」という皆さまの想いを、久米島漁協サンゴ養殖部会が責任を持って久米島の海へ繋ぎます。川崎から美ら海を未来へつなぐ、新しい応援のカタチです。 「サンゴ苗付け代行プラン」：3,500円（税込）

【観覧無料】 『はいさいFESTA』の華「エイサー」と、沖縄音楽「野外フリーライブ」

沖縄の文化を象徴する伝統芸能「エイサー」。今年は「ラ チッタデッラ」「川崎ルフロン」「川崎銀柳街」の3会場(予定)で、厳選された12団体による演舞を実施します。ダイナミックな踊りと力強く響く太鼓の音、そして各団体の個性が光る艶やかな衣装が観客を魅了。各ステージで繰り広げられる、魂を揺さぶるパフォーマンスの全貌にご期待ください。 ▼エイサーの聖地・うるま市より「琉球歌舞団 紅華風-KAFU-」が出演決定！ 「伝統エイサーの郷」として知られる沖縄県うるま市。200年以上の歴史を持つ保存会が今も活動を続けるこの地から、今年も「琉球歌舞団 紅華風-KAFU-」の出演が決定しました。中心メンバーの平良こずえ（ヴォーカル）は、2002年に「琉球古典音楽芸術選賞（歌・三線の部）」で最高賞を受賞するなど、伝統芸能の分野で高い実績を持っています。本場うるま市の伝統的な型と現代的な躍動感を組み合わせた演舞を各ステージで披露します。また、うるま市田場区に古から伝承される「田場エイサー」の復活プロジェクトチームの出演決定。伝統エイサーをご堪能ください。

▼「野外フリーライブ」

新旧沖縄ポップスから伝統の民謡、演舞まで沖縄に縁があるアーティスト約50組が登場します。 今年は、川崎ルフロンもライブ会場として加わり、会場構成もアップデート。

宮沢和史氏がオーガナイザーを務める、1日限りのプレミアム音楽祭が今年も開催！

～はいさいFESTA 2026 音楽祭 「我島沖縄・わしまうちなー Vol.3」～

沖縄音楽シーンを牽引するトップアーティストたちが、ライブホール「CLUB CITTA’」に集結。今年で3回目を迎える本公演は、オーガナイザーの宮沢和史氏のもと、世代やジャンルの垣根を超えた出演者たちが一堂に会する特別な一夜となります。ここでしか見られない「1日限りの限定コラボレーションステージ」が実現し、伝統から現代へと繋がる沖縄音楽の真髄を披露。沖縄の深い音色、感動のステージをお届けします。 出演者：宮沢和史、島袋優(BEGIN)、玉城千春(Kiroro)、前川慎吾(かりゆし58)など

【宮沢和史氏コメント】 沖縄との関わりが深い川崎のクラブチッタに今年も沖縄ポップスを代表するメンバーが集結します。ビギンの島袋優や宮沢和史から、かりゆし58の前川真悟、玉城千春、そして、川満ゆうき、と、幅広い世代のアーティストが出演します。みなさんお馴染みの曲で歌って踊って、クラブチッタを沖縄にしてしまいしょう♪ 【開催概要】※有料開催となります 日程：5月5日(火・祝) ／会場：CLUB CITTA’ (クラブチッタ) 時間：17:30開演(16:30開場) ／料金：前売り券 7,000円(税込) ※3月30日(月)10:00よりチケット発売開始 ※券種：指定席

メイン会場『ラ チッタデッラ』

ラ チッタデッラは、イタリアの丘陵に造られた街、“ヒルタウン”をモチーフとした建築様式の複合商業施設です。首都圏内において最大級のスクリーン数を誇るシネマ・コンプレックス「チネチッタ」や、国内外のトップアーチストのライブが楽しめる大型ライブホールの先駆「クラブチッタ」、5つのサウナと4つの水風呂を男女同スペックで完備するシン・都市型サウナ「saunahouse」のほか、人気のレストランやカフェ、ショップ、ヘアサロン、バスケットボールコート、ウェディングなどからなる、エンターテインメント施設です。

『はいさいFESTA 2026』開催概要

【開催期間】2025年5月2日(土)～5月6日(水･祝) 【開催時間】10:00 - 20:00（L.O. 19:30） 【主催】チネチッタ通り商店街振興組合／株式会社 チッタ エンタテイメント 【共催】川崎銀柳街商業協同組合／川崎ルフロン 【後援】川崎市／一般財団法人川崎沖縄県人会／沖縄県／一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 【協賛】有限会社比嘉酒造／まさひろ酒造株式会社／オリオンビール株式会社／株式会社ベルパーク 【協力】株式会社琉球エージェント／合同会社沖縄企画ユンタクヤ／アトレ川崎 【会場】ラ チッタデッラ（チネチッタ通り、アレーナチッタ 川崎ブレイブサンダースコート、 クラブチッタ通り）、タイムズ小川町第10駐車場、川崎銀柳街、JR川崎駅東口駅前広場 （ルフロン前広場）、川崎ルフロン、アトレ川崎

【産地直送】『はいさいFESTA』開催に先駆け、『沖縄フェア』が先行開催中

「ラ チッタデッラ」内の各飲食店では、沖縄の豊かな風土が育んだ厳選食材による『沖縄フェア』を期間限定で開催中。昨年に続き世界遺産・勝連城跡や海中道路でつながる「うるま市」と、琉球一美しい島と称される「久米島」をクローズアップ。希少なブランド食材を使用した全41種の限定メニューが施設内22店舗に集結するほか、豪華賞品が当たるスタンプラリーも同時開催いたします。

うるま市のご紹介 沖縄本島中部の東海岸に位置し、コバルトブルーの海に囲まれた景観の見事な島々、世界遺産の勝連城跡をはじめ歴史的な遺産も点在し、エイサーや闘牛など古くからの芸能や文化が多く残る地域として知られています。

久米島のご紹介 琉球⼀美しいと称された球美の島「久米島」は、那覇から飛行機で約30分、沖縄本島の約100km⻄側に位置する離島です。夏季限定で羽田-久米島間の直行便も運航。大自然に囲まれた観光スポット＆グルメで人気急上昇中の、今大変注目されている島となります。

『沖縄フェア』開催概要

【開催期間】 2026年4月1日(水)～5月6日(水・祝) 【提供店舗】 ラ チッタデッラの飲食店22店舗・41メニュー 【会場】 ラ チッタデッラ 【内容】 うるま市・久米島食材を使用した限定メニューの提供、スタンプラリー 【公式HP】 https://lacittadella.co.jp/lp/haisai/fair/

【イタリアン × 沖縄はいさいブッフェ】 うるま推しグルメも久米島グルメも両方楽しめるスペシャルメニュー。イタリアンと沖縄料理を融合させた期間限定ブッフェです。