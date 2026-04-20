【大阪エリア5店舗】サラダボウルを「日常の食の選択肢」へ『WithGreen 大丸梅田店』4月20日(月)リニューアルオープン

株式会社 WithGreen

『WithGreen 大丸梅田店』4/30まで販売する季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社 WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年4月20日(月)に、大丸梅田（大阪府大阪市）に『WithGreen 大丸梅田店』をリニューアルいたします。「WithGreen」では、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客様ご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーで美味しく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

大阪エリア5店鋪展開！日々のランチに、サラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に関東・中部・近畿・中四国・九州エリアで53店舗を展開しています。『WithGreen 大丸梅田店』のリニューアルをもって、大阪エリア5店舗展開となります。オフィスワーカーや旅行者など様々な目的で訪れる方々が行き交うエリアで、「主食」になるサラダボウルという健康的な食の選択肢をご提案できることを、大変嬉しく思います。

『WithGreen 大丸梅田店』は、お出かけ時や仕事合間のランチにもゆっくりお過ごしいただけるようイートインを10席に増設いたしました。その他、ご自宅やオフィスで召し上がるためのテイクアウトや、忙しい時にはデリバリーなど、さまざまなシーンでご利用いただくことが可能です。WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。ヘルシーでありながらしっかりと満足感があり、毎日でも食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen 大丸梅田店

オープン日 ：2026年４月20日(月)

住所 ：〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1F

店内座席数 ：10席

TEL ：06-6743-4701

営業時間 ：10:00-20:00

＜大丸梅田店 ストアマネージャーからのコメント＞

この度『WithGreen 大丸梅田店』が4月20日にリニューアルオープンいたします。

活気に満ち溢れる梅田の地で、再び沢山のお客さまをお迎えできることを大変嬉しく思います。

テイクアウトでのご利用はもちろん、全10席のイートインスペースもご用意しています。

お仕事の休憩時間やお買い物の合間に、体が喜ぶ健康的なお食事をお楽しみください。

国産野菜を使った彩り豊かなサラダボウルと心温まるサービスで、お客さまにほっと一息つけるような時間をお過ごしいただけるよう、スタッフ一同精進してまいります。

ぜひ新たなスタートを迎えるWithGreen 大丸梅田店へ足をお運びください。

みなさまにお会いできることを楽しみにしております。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で53店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/