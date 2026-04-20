遊園地の待ち時間、ゼロ。たった45分で「爆笑・パニック・本気」の3世界をワープする新感覚VRアトラクション『Hero Zone』上陸

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、いつもの休日やグループの集まりを劇的に変える新感覚VRアトラクション『Hero Zone』を、直営店舗「XRセンターゲームスペース」にて提供開始いたします。中野ブロードウェイ店（2026年4月25日）、福岡店・キャナルシティ博多（4月27日）で順次オープン予定です。

「仲間と集まっても、結局いつもの飲み会やカラオケで終わってしまう」

「テーマパークに行きたいけど、遠いし行列に並ぶのは正直しんどい」

そんな“遊びのマンネリ”を感じている20～30代のグループに向けた新しい選択肢が、『Hero Zone』です。

本アトラクションでは、たった45分の間に「爆笑」「パニック」「本気」という3つの感情のピークを連続体験。行列に並ぶことなく、1日分のテーマパークの熱狂を一気に味わうことができます。

体験後には自然とハイタッチが生まれ、その後の食事では「あの時ヤバかったな」と会話が尽きない――。

『Hero Zone』は、単なる遊びではなく、仲間との関係性を一気に深める次世代のグループ・エンターテインメントです。

45分で3回、仲間との「感情のピーク」が訪れる

『Hero Zone』の最大の魅力は、ジャンルの異なる3つのVR体験を“連続して”楽しめる点にあります。

プレイヤーは自由に動き回りながら、コントローラーに頼らず、体の動きそのものを使って直感的にプレイ。VR初心者でも開始直後から没入できます。

プレイヤーたちは以下の3つのステージで感情をジェットコースターのように揺さぶられていきます。

【爆笑と煽り合い】「モンキー・マッドネス」

ジャングルを舞台にしたパーティー型対戦ゲーム

まずはジャングルのアスレチックで小手調べ。風船を割り、迫り来る壁を避け、ツタを登る。誰が一番上手く動けるか、お互いの滑稽な動きを見て爆笑し、煽り合いながら競争するウォーミングアップ体験です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pNNqvf0tll8 ]

【絶叫とパニック】「クックド・アップ」

仲間と協力して料理を完成させるチーム型ゲーム

舞台は注文が殺到するバーチャルキッチン。「お肉焼いて！」「早くお皿ちょうだい！」「ちょっと焦げてる！」と、最大6人が声を掛け合い、パニックになりながら料理を完成。

状況が一気に混乱し、大人でも本気で焦りながら対応することで、自然と強烈なチームワークが生まれます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rxvX6HY0jWM ]

【無言の本気】「サイバーショック」

近未来空間で戦うシューティングアクション

飛び交うレーザーをしゃがんで避けながら、銃で敵を撃ち、ステージクリアを目指します。

それまでの笑い声は消え、全員が無言で集中する“本気の時間”へと変化。アドレナリンが一気に高まる没入体験です。

体験後に「最高の会話」が生まれる

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=RlCz-GHCyzs ]

45分の体験が終わる頃には、全員が心地よい疲労感とともに自然とハイタッチを交わします。

いつもの飲み会に行く前の「0次会」として、あるいは休日のメインイベントとして。

体験後の食事では、「あのキッチンの時、お前ヤバかったな」「あの動き反則だろ」といった会話が止まらず、その時間そのものが“思い出”として残ります。

『Hero Zone』は、単なるVRアトラクションではなく、仲間との関係性を一気に深める“共有体験”が生まれます。

体験概要・料金・施設情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/64_1_541b95a68c20a7ecd8eb15a7512d3ec8.jpg?v=202604200951 ]

〈導入店舗〉

XRセンターゲームスペース（中野ブロードウェイ）：2026年4月25日オープン

XRセンターゲームスペース福岡店（キャナルシティ博多）：2026年4月27日オープン

メディア関係者様へ（視察・取材のご案内）

ご予約はこちら :https://xrcenter.space/

「大人が本気でパニックになり、笑い転げる姿」は、テレビのバラエティ番組やYouTubeの体験ロケに最適なコンテンツです。

番組ロケ、記事制作、インフルエンサー様によるグループ体験取材など、中野・福岡の両店舗にて随時受け付けております。ぜひ一度、皆様のチームでこの「感情のジェットコースター」をご体験ください。

お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

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