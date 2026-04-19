アベイル、オンラインストア 「しまむらパーク」にて、4/20（月）より 「夏のお出かけアイテム準備フェア」 を開催！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズアベイルが、オンラインストアにて「夏のお出かけアイテム準備フェア」を4月20（月）より開催することをお知らせいたします。

■「夏のお出かけアイテム準備フェア」について

4/20（月）12:00～ 5/10（日）23:00の期間、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて「アベイル 夏のお出かけアイテム準備フェア」を開催します。

■商品について

水着や浴衣など、夏のお出かけが楽しくなる新作アイテムを一足先にお届けします。インフルエンサーとのコラボ商品もご用意しています。お届け予定時期は商品によって異なりますので、該当の商品ページをご確認ください。

■特設ページ

オンラインストアは 4/19（日）12:00（販売開始は 4/20（月）12:00）に公開します。

▼「しまむらパーク」オンラインストア

https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=app&utm_medium=owned&utm_campaign=0420ECpress(https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=app&utm_medium=owned&utm_campaign=0420ECpress)

■アベイル公式SNS・しまむらグループ公式アプリ

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■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

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