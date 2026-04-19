【名古屋グランパス】4/19（日）パロマ瑞穂スタジアムこけら落とし試合チケット完売のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

パロマ瑞穂スタジアムこけら落とし試合となる4/19（日）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第11節 アビスパ福岡戦チケットが全席種完売となりました。

※本試合の入場可能数は約28,500人です。

多くのグランパスファミリーの皆さまの熱い後押しに感謝申し上げます。

新しくなったパロマ瑞穂スタジアムのこけら落とし試合が、クラブにとっても、ご来場いただくグランパスファミリーの皆さまにとっても、特別な一日となるよう、選手・スタッフ一同最高の準備をしてスタジアムにてお待ちしております。

本日はこけら落とし試合を飾るにふさわしい様々なイベントや特別な演出を予定しております。今日という特別な一日をぜひお楽しみいただき、圧倒的なホームの雰囲気でともに勝利を掴み獲りましょう！

※「車いす席」については引き続き販売を実施しております。

※Ｊリーグチケット公式リセールはキックオフ4時間前まで出品・購入いただけます。

なお、新しく生まれ変わったパロマ瑞穂スタジアム2試合目となる4/29(水・祝)ファジアーノ岡山戦のチケットは販売中となります。

4/29(水・祝)岡山戦のチケットお求めはこちら（https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/2611667/001）

4/19(日)アビスパ福岡戦 試合情報

https://nagoya-grampus.jp/news/game/2026/0415419map.php

4/19(日)アビスパ福岡戦 車いす席

｜「車いす席」チケット購入はこちら

チケットぴあサイト（WEB）

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2608950&rlsCd=001&lotRlsCd=(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2608950&rlsCd=001&lotRlsCd=)

｜注意事項

・上記販売サイトより「車いす席」チケットをお求めください。

・「車いす席」チケットを購入後、セブン-イレブン店頭での発券が必要です。

・「車いす席介添え」チケットを購入希望の方は、「車いす席」チケットをご持参の上、試合当日メインAゲート前にぎわいの丘「チケット窓口」へ皆さまお揃いでお越しください。

｜お問い合わせ

グランパスチケットストア

ticket@nagoya-grampus-eight.co.jp

※ご返信までお時間を頂戴する場合がございます。