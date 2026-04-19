【北海道／苫小牧】ピークを外すだけで　最大25％オフ！？　なごみで叶う穴場ステイ

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

（北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8 支配人 山本淳 全108室）

「ゴールデンウィークはどこも混んでいて疲れる」

「料金が高くて旅行を諦めた」

北海道苫小牧市にございます新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」では、そんな声に応えて、混雑を避けながらお得に滞在できる「GWずらし旅」プランをご用意いたしました。

連休のピークを少しずらすだけで、スタンダードプランからなんと最大25%オフ！

ゴールデンウィークの混雑や価格高騰を避けて旅行を楽しみたい方、必見です。

近年、ゴールデンウィーク期間中の混雑や宿泊料金の高騰を避けるため、あえて時期をずらして旅行を楽しむ“ずらし旅”が注目されています。

本プランは、ピークを少し外すことで、よりリーズナブルに、そしてゆったりと滞在できるのが魅力です。

■新千歳空港・札幌からも好アクセス

当館は苫小牧中央I.C.から車で約5分。

新千歳空港から約30分、札幌からも高速利用で約1時間と、観光やビジネスの拠点としても便利な立地です。

さらに無料駐車場を完備しており、お車でのご利用に最適です。

■旅の疲れを癒す大浴場＆サウナ

館内の大浴場では、登別・洞爺・北湯沢の名湯を月替わりでご用意。

さらに人気のサウナ・水風呂も完備。

旅の疲れをしっかりリフレッシュできること間違いなし！

名湯で旅の疲れを癒してください！小ぶりですがドライサウナもございます。

■滞在を快適にする客室設備

全客室に電子レンジを完備しており、周辺のコンビニや飲食店で購入したお食事の温めにも便利です。

長期滞在やビジネス利用にも快適にお過ごしいただけます。

全客室に電子レンジ完備！正面にはドラッグストアがございます！

【GWずらして快適旅プラン】

2026年4月13日（月）～2026年5月22日（金）

※2026年4月29日（水）～5月6日（水）を除く

ご予約はTEL（0570-026576／受付10:00～17:00）または公式ホームページにて承っております。

▼公式ホームページご予約はこちら

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=16929892,16571033&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=16929892,16571033&search_type=undated)

ゴールデンウィーク前後の比較的空室に余裕のある期間限定プランとなっております。

お得にご利用いただけるこの機会に、ぜひ「ずらし旅」をご体験くださいませ。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ】

◆新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

代表TEL 0570-026576

〒053-0045 北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8

公式ホームページ https://www.tomakomai-nagomi.com/

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/tomakomaiprince

◆野口観光グループビジネスホテル3館合同Instagram

アカウント：@noguchi_muroran_tomakomai