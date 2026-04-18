AIセキュリティチェックシート回答支援「QuickCheck」、日本を代表する財閥系グループの老舗IT企業への導入・納品を完了

株式会社AIセキュリティソリューションズQuickCheck 納品実績



AI業務代行（BPO）やAIコンサルティング事業を展開する株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 史恭）は、AIによるセキュリティチェックシート自動回答・支援サービス「QuickCheck（クイックチェック）」が、国内有数の財閥系グループに属する老舗の大手IT企業（※情報セキュリティおよび機密保持の観点から企業名は非公開）に正式導入され、運用開始および初回納品が完了したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景：伝統ある老舗IT企業が抱える「レガシー化」と「属人化」の課題

数多くのグループ企業を支え、外部の金融機関や大手企業向けにも大規模なシステムインテグレーション（SI）およびクラウドサービスを提供する同社では、日々多種多様なセキュリティチェックシートの対応に追われていました。

同社は長年の事業運営により膨大な過去の回答データ（ナレッジ）を保有していましたが、それらが部門や事業部ごとにサイロ化（分断）されており、検索や再利用に膨大な工数がかかっていました。また、財閥系グループ特有の極めて厳密なコンプライアンス基準を満たすため、回答作成が一部のベテラン担当者に依存する「業務の属人化」が常態化しており、全社的な生産性向上のボトルネックとなっていました。

■ 「QuickCheck」導入の決め手

数あるAIソリューションやDXツールの中から「QuickCheck」が選定された主な理由は以下の3点です。

1. 財閥系グループの極めて厳格な情報管理・監査基準への適合

同グループが定める最高水準の情報セキュリティガイドラインおよびコンプライアンス要件に対し、「QuickCheck」のセキュアなAI環境、アクセス制御、そして直近リリースされた「操作ログ機能」による監査対応力が満額回答でクリアしました。

2. 膨大なレガシーデータのAI学習と「マルチプロダクト管理」

同社が展開する多岐にわたるサービスや過去数年分の回答データを、「マルチプロダクト管理機能」によりAIへ個別に学習させることが可能になりました。これにより、埋もれていた過去のナレッジが最新のAI技術によって即座に引き出せる「生きた資産」へと生まれ変わりました。

3. 「AI×専門スタッフ」による伝統の品質維持

歴史ある企業として、取引先へ提出するドキュメントの品質には一切の妥協が許されません。AIによる効率化だけでなく、当社のセキュリティ専門スタッフが最終レビューを行うハイブリッド体制が、「品質を落とさずに工数を劇的に下げる」という同社の要件に完璧に合致しました。

■ 導入後の成果と今後の展望

導入後、初回納品において「QuickCheck」を活用した結果、これまでベテラン担当者が数日がかりで行っていた回答業務が最短即日へと大幅に短縮されました。属人化が解消されたことで、セキュリティ担当者はより高度なリスクマネジメントやグループ全体のDX推進業務に注力できるようになっています。

株式会社AIセキュリティソリューションズは、今後も厳格な要件が求められる財閥系企業や老舗大企業様に対しても、最先端のAI技術と高いセキュリティ体制をもって、歴史ある企業の業務変革（DX）を力強く支援してまいります。

■ 「QuickCheck」について

「QuickCheck」は、過去の回答済みシートやセキュリティリファレンスをAIに学習させ、新規のチェックシートに対する高精度な一次回答を瞬時に生成・提案するサービスです。AIネイティブな開発と専門スタッフのレビューを組み合わせることで、回答工数の大幅な削減と営業リードタイムの短縮を実現します。

サービスサイト： https://quick-check.work/

■ 会社概要

社名： 株式会社AIセキュリティソリューションズ

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 EX恵比寿西ビル5F

代表者： 代表取締役 門脇 史恭

設立： 2024年1月

事業内容： ・生成系AIツールの企画・開発・販売 ・生成AI研修・導入支援・システム開発 ・DX、生成AI関連および不動産のコンサルティング業務

コーポレートサイト： https://ai-security-solutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社AIセキュリティソリューションズ 広報担当