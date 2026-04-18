日語會話新教材：『山茶油』新聞討論/ Native Camp Japanese『デイリートピック』に「つばき油」をテーマにした新教材を追加！

株式会社ネイティブキャンプ

由 Native Camp 股份有限公司（總公司：東京都澀谷區，代表董事社長：谷川國洋）所提供的線上日語會話服務「Native Camp Japanese」，近日在熱門教材「Daily Topics（日常話題）」中，新筯了以日本自古以來的傳統美容油「山茶花油」為主題的全新教材。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』では、このたび、人気教材「デイリートピック」に、日本古来の伝統的な美容オイルである“つばき油”をテーマにした教材を追加しました。

佇 Native Camp Japanese，無論佗位、隨時隨地、無次數限制，攏可以免預約上日本話線頂課程。

與傳統依照上課次數計費的日語學習平台不同，Native Camp Japanese 採用定額制，全天24小時、一年365天，無需預約，且一天可上多堂課，憑藉其高性價比與便利性，廣受全球日語學習者支持。

線上日語課程服務「Native Camp Japanese」近日推出了以京都祇園長年深受喜愛的美容聖品「山茶花油」為主題的全新教材。

您知道日本傳統的美容用品，在現代是如何被愛用，又具備什麼樣的魅力嗎？

本教材將從觀看新聞影片開始，帶您一探在京都擁有150年以上歷史的老字號中，連舞妓也愛不釋手的美容好物。影片將介紹其堅持使用在長崎五島列島的自家農園及工廠中，以手工採摘的果實所壓榨而成的「自家榨取山茶花油」。

此外，我們也將探討這款山茶花油為何能獲得如此廣大的支持。影片中提到，它親膚性佳，能迅速吸收且沒有討厭的黏膩感，而且質地清爽卻能確實保濕，是一款頭髮、臉部等全身皆可使用的萬能保養品。同時，也介紹了目前市面上開發出許多使用該山茶花油的護膚產品之現況。

觀看影片後，將進入與老師的討論環節。以教材中輸入的知識為基礎，從「您有使用過保養油嗎？通常在什麼時候使用呢？」這樣充滿親切感的問題開始。最終將引導學生進階到自我表達，深入探討對於消費的價值觀，例如：「您會購買價格稍高但品質優良的商品嗎？還是會選擇便宜的商品呢？」

這是一份能讓您在學習日本傳統美容智慧如何應用於現代護膚的同時，還能用道地日語輸出自己想法的極具魅力的教材。請務必把握這次機會，在 Native Camp Japanese 透過「山茶花油」體驗日本的美容文化吧！

該教材：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/20048(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/20048)

【什麼是《每日話題 / Daily Topics》？】

・觀看影片＋討論形式的課程

在課程一開始會觀看約1分鐘的影片，之後與講師進行討論。《Daily Topics》涵蓋娛樂、商業、動畫等各種主題，每天都有新內容更新，讓學習者能持續有趣地學習日語。

・接觸實用的日語

您可以學到日本人日常生活中實際使用的自然語言。

【推薦對象】

・想透過 YouTube、電影、日劇、動畫等影片快樂學習的人

・日語初學者，想熟悉實用短語與表達方式的人

・已完成課本學習，想進一步掌握真實語言的進階學習者

・喜歡動畫，希望透過喜愛的作品快樂學習的粉絲

・想透過討論練習口說能力的人

教材總覽：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics)

Native Camp Japanese 未來也將持續全力支持日語學習者的成長，並致力於開發符合需求的教材以及培養優秀的講師團隊。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得1500元台幣的金幣！

獨家入會優惠：凡透過 專屬優惠連結(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw2) 完成新用戸註冊，即可獲得 1500 元台幣的金幣。

活動期間：2026年4月1日（星期三）00:00 ～ 2026年4月30日（星期四）23:59

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw(https://ja.nativecamp.net/zh-tw)

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

オンライン日本語レッスンサービス「Native Camp Japanese」では、このたび、京都・祇園で長年愛され続ける美容アイテム「つばき油」をテーマにした新教材を追加いたしました。

日本の伝統的な美容アイテムが、現代においてもどのように愛用され、どのような魅力を持っているかをご存知でしょうか？

本教材は、まずニュース映像を視聴し、京都で150年以上続く老舗で、舞妓さんにも大人気の美容グッズに迫ることから始まります。長崎の五島列島にある自社農園や工場で手摘みされた実を搾って作られる、こだわりの「自社搾りのつばき油」が紹介されます。

さらに、このつばき油がなぜこれほどまでに支持されているのか、その理由にも注目します。肌馴染みが良く、すっと浸透して嫌なべたつきがないこと、そしてさらりとしているのにしっかりと保湿してくれるため、髪や顔など全身に使える万能アイテムであることが動画内で語られます。また、そんなつばき油を使ったスキンケア商品も数多く開発されている現状が紹介されます。

動画視聴後は、講師とのディスカッションへと移ります。教材でインプットした知識をベースに、「あなたはオイルを使ったことがありますか？どんなときに使いますか？」といった親しみやすい質問からスタート。最終的には「少し高くても質がいい商品を買いますか？それとも安いものを選びますか？」といった、消費に対する自身の価値観について深く語る自己表現へとステップアップしていきます。

日本の伝統的な美容の知恵が、現代のスキンケアにおいてどのように活かされているかを学びながら、自身の考えをアウトプットできる大変魅力的な教材です。この機会にぜひ、Native Camp Japaneseで、「つばき油」を通じた日本の美容文化を体験してみませんか。

該当教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/page-detail/2/20048(https://ja.nativecamp.net/textbook/page-detail/2/20048)

【デイリートピック（Daily Topics）とは？】

・動画視聴＋ディスカッション形式のレッスン

レッスンの冒頭で約1分間の動画を視聴し、講師とディスカッションを行います。エンタメ、ビジネス、アニメなど、幅広いテーマが揃っており、毎日新しいコンテンツが追加されるため、飽きることなく学習を続けることができます。

・実践的な日本語に触れられる

日本人が日常的に使う生きた日本語を学ぶことができます。

【こんな方におすすめ！】

・YouTubeや映画、ドラマ、アニメなど、動画を活用して楽しく学びたい方

・日本語初心者で、実用的なフレーズや表現に慣れたい方

・教科書学習を終え、次のステップとしてリアルな日本語を身につけたい上級者の方

・アニメファンで、好きな作品を通じて楽しく学びたい方

・ディスカッションを通してスピーキング力を磨きたい方

教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics)

Native Camp Japaneseは、今後も日本語学習者の成長を全力でサポートし、ニーズに合った教材やサービスの提供に努めてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年4月1日(水)00:00 ～ 2026年4月30日(木)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)