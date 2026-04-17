GOGEN株式会社、本社移転のお知らせ

GOGEN株式会社

GOGEN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：和田 浩明）は、2026年4月27日（月）より本社を港区赤坂四丁目に竣工済のオフィスビル「Grandir赤坂見附」へ移転することをお知らせいたします。

※掲載の完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。なお、形状の細部、設備機器等は表現しておりません。表現されている植栽は初期の生育期間を経た状態のものを想定して描いております。施工上の都合により、設定位置・植高・本数等変更となる場合があります。周辺の建物などについては一部簡略化しており、実際とは異なります。

※家具・調度品・アート作品等は変更となる場合がございます。

※現地からの徒歩分数は、80mを1分として算出し、端数は切り上げております。

※掲載の情報は2026年3月時点のものです。

■物件概要

・赤坂見附駅徒歩4分 3駅5路線利用可の圧倒的躍動感

・東京のメインストリートを司る、至高の最前線 青山通りフロントライン

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8-20 Grandir赤坂見附 2F

交通：東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩4分

東京メトロ半蔵門線・南北線「永田町」駅 徒歩5分

東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩8分

入居時期： 2026年4月27日（月）

構造・階数：鉄骨造地上9階建

■新オフィスの特徴

・ワンフロア専有による連携強化とセキュリティの確保

1フロアを当社専用の空間として利用することで、情報セキュリティを適切に管理しつつ、部署間の垣根を越えた円滑な情報共有と連携を実現します。

・明るく働きやすい執務環境

多面採光による明るく開放的な空間を備えており、従業員一人ひとりが集中して業務に取り組める、快適で働きやすいワークプレイスを提供します。

【GOGEN株式会社について】

社名：GOGEN株式会社

代表者：和田 浩明

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F

創業：2022年2月

事業内容：

不動産取引支援ハブ「レリーズ」シリーズの企画・設計・開発・販売・運用

コンサルティング業務

損害保険代理業

会社HP：http://gogen.jp(http://gogen.jp)

【本件に関する報道関係者お問合せ】

GOGEN_PR事務局 担当：織田・澤 ・熊倉

TEL：03-6773-9371

E-mail：pr@gogen.jp