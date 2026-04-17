『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「エプスタイン～その素顔と消された真実～」全16話を4月17日(金)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「エプスタイン～その素顔と消された真実～」(全16話)を2026年4月17日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破し、2026年2月10日(火)には書籍も発売するなど、配信開始当初から根強い人気を誇ります。

今回のテーマは「エプスタイン～その素顔と消された真実～」。海外の政治事情や国際的な事件に詳しいフリージャーナリストの片岡亮さんと国際ジャーナリストの山田敏弘さんをゲストに招き、エプスタイン問題にまつわる多くの謎を紐解きます。社交界をベースとした広範で華麗なる交友関係やリトル・セント・ジェームズ島の不可解な点、エプスタインの死をめぐる疑問など、全貌が明らかにならない理由も含めて一連の事件の核心に迫ります。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「エプスタイン～その素顔と消された真実～」

【配信開始日時】

2026年4月17日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全16話

＜主な内容＞

・世界中の権力者が集結！？ジェフリー・エプスタインの闇人脈ネットワーク

・全部屋に設置された監視カメラ映像はどこへ消えた？リトル・セント・ジェームズ島の謎

・日本も無関係じゃない？エプスタイン来日時のビザ発行や政財界との接点の真相

・大富豪たちの裏の顔…社交界や著名人らに浮上する疑惑

・自殺か口封じか？不可解すぎるエプスタインの最期と消えた真実

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん

・ゲスト

片岡亮

K-1やプロレスに出場した元格闘家。アメリカで約7年間の商社マンを経験後、ナイタイスポーツ社会部記者を経て2001年に独立してフリージャーナリストへ転身。社会事件から芸能、スポーツ、国際情勢、オカルトなど、約70か国の海外取材を含めジャンルレスに取材活動を続けている。

山田敏弘

講談社、ロイター通信社、ニューズウィーク日本版などに勤務後、マサチューセッツ工科大学(MIT)を経てフリーへ。雑誌・ウェブメディアなどへの執筆に加え、著書も多数発表している。テレビ・ラジオでも活躍する国際ジャーナリスト。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト・SNSアカウント】

公式サイト : https://www.tated.tv/toshidensetsu/

公式X : https://x.com/ura_toshiden

公式Instagram : https://www.instagram.com/zowazowa.lab/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@zowazowalab

公式YouTube : https://www.youtube.com/@uratoshidensetsu

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1869_1_7901d1cdd0e189f590f066c89154c223.jpg?v=202604180951 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。