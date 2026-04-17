【自治体AI zevo】Claude Opus 4.7 が本日2026年4月17日（金曜日）より利用可能に！新たな日本リージョンのClaude系の生成AIモデルを追加！

シフトプラス株式会社

シフトプラス株式会社（代表取締役：中尾 裕也、本店：宮崎県都城市宮丸町3070番地1／本社：大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 江戸堀センタービル８階／以下シフトプラス）は都城市と共同開発を行った、ChatGPT/Claude/Geminiなどの生成AIを自治体のLGWAN環境で活用できるシステム自治体AI zevo（ゼヴォ）」において、「Claude Opus 4.7」を新たに利用可能な生成AIモデルとして追加いたしましたことをお知らせいたします。

■自治体AI zevoにて新たに Claude Opus 4.7 が利用可能に！

Claude Opus 4.7

自治体AI zevoでは、Amazon Bedrock on Anthropic Claudeにおける最新のAIモデルであるClaude Opus 4.7が新たに利用可能となり、本日（2026年4月17日）全利用自治体に向けて提供を開始いたしました。

Claude Opus 4.7は前世代のClaude 4.6 Opusと比較して、以下の点が大幅に強化されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56138/table/198_1_65e93a079d4247a09698c359b16004b1.jpg?v=202604180951 ]

モデルの詳細は以下の通りです。

Claude Opus 4.7

ナレッジカットオフ：2026年1月

コンテキストウィンドウ 入力：1,000,000 出力：128,000

リージョン：日本

自治体AI zevoにて、Claude Opus 4.7は追加費用なしでご利用いただけます。

さらに多様な生成AIモデルに対応できるよう、継続的な機能拡張を進めてまいります。今後とも自治体AI zevoをご活用いただけますと幸いです。

※自治体AI zevoでは、わかりやすさの点から、これまでのAIモデル同様の表記ルールで統一するため、「Claude 4.7 Opus」としております。

※デフォルトでは「利用禁止」となっており、ご利用には組織管理者による利用許可設定が必要となります。

■自治体AI zevoは繋がる、広がる、さらに便利に

ビジネスチャットツール LGTalkを提供

「自治体AI zevo」をご契約いただいた場合、付帯サービスとしてビジネスチャットツールLGTalkのアカウントを職員数分提供可能です。LGTalkはファイル無害化などセキュリティを重視したチャットツールです。チャット上から直接生成AI（自治体AI zevo）を利用することが可能です。

また10アカウントまで利用可能なトライアルも提供しております。

eRexと連携が可能に

LGWAN専用音声認識AI文字起こしツール「eRex」と連携可能です。「eRex」についても1ヶ月間の無償トライアルを実施しております。

ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。

今後とも、シフトプラスならびに「自治体AI zevo」をよろしくお願いいたします。

■シフトプラス株式会社について

シフトプラス株式会社は、2006年12月に大阪市西区に設立され、本社を大阪市西区、本店を宮崎県都城市に置くほか、日本国内27カ所に営業所を置いています。業務は主に地方自治体向けシステムの開発・保守およびコンサルティング、業務受託サービスおよびWebシステムの提案・設計・構築・保守を行っております。ふるさと納税管理システム 「LedgHOME＜レジホーム＞」の自社開発とふるさと納税業務全般を受託しており、北海道から九州まで520以上の自治体がシステム導入（2025年8月末時点）しており、同システムは日本全国の寄附額の約50％を管理しています。