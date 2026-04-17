【ホテル椿山荘東京】～初飛翔は5月中旬の見込み～ 4月16日（木）に蛍の幼虫が土に上陸！初夏の風物詩が始動

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋智彦）は、都内で蛍観賞が楽しめる数少ない施設として知られておりますが、4月16日（木）、庭園内で蛍の幼虫が土に上陸する現象を目視で確認いたしました。

この幼虫たちは、今後数週間かけてさなぎとなり、5月中旬には成虫として初飛翔を迎える見込みです。成虫として飛ぶ期間はわずか1～2週間。幻想的な光の舞いを、ぜひ間もなくお楽しみください。

◇ホテル椿山荘東京の初夏の風物詩といえば、庭園の夜を彩る『ほたるの夕べ』

『ほたるの夕べ』は、藤田観光の創業者である小川栄一の「東京の子どもに蛍を見せたい」との想いから、1954年に始まり、本年で72年を迎えます。

一般的に夏のイメージがある蛍ですが、当ホテルでは5月中旬に飛翔を開始し、6月上旬にかけて見頃を迎え、6月下旬頃までお楽しみいただけます。

上陸の様子（動画）：https://youtube.com/shorts/MDlclFEh9sc?si=b143E0g-z_weoVR2

※水中から上陸し、地上で光る様子がご覧いただけます。

過去の飛翔の様子（動画）：https://www.youtube.com/watch?v=5Dw2Rs7Hsv8&t=40s(https://www.youtube.com/watch?v=5Dw2Rs7Hsv8&t=40s)

※幻想的な蛍の飛翔をご覧ください。

※庭園演出については、本年の内容と一部異なります。

蛍関連の提供プラン・限定商品

ほたるの夕べ ディナービュッフェ

握り寿司やサーロインローストビーフ、目の前で仕上げる栗のモンブランなど多彩で贅沢な美味が揃います。蛍舞う庭園の散策と合わせてどうぞ。

■期間：2026 年 5 月 17 日（日）～ 6 月 30 日（火）

※特定日開催

■時間：18：00～20：00／18：30～20：30／19：00～21：00

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/fireflies_dinner_buffet2026/

1日3組限定宿泊プラン 「《夕・朝食付き》プライベートホタルナイト」

23:00の閉園後の庭園に特別ご招待。静かな夜の庭園をゆったり舞う蛍の光に酔いしれる贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

■期間： 2026年5月23日（土）～ 6月7日（日）

■URL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10185584

蛍の光をイメージしたオリジナルクッキー缶 「ふきよせ～蛍～」

可愛らしい星型のアイシングクッキー、サクサクとした丸いクッキー、そして金平糖をオリジナルデザインの丸缶に詰めた、ほっこり優しい気持ちなるクッキー缶が、数量限定商品で登場いたします。

■期間：2026年5月16日（土） ※なくなり次第終了

■店舗：ショップ「セレクションズ」／ホテル椿山荘東京オンラインストア

■時間：9:00～20:00

■URL：https://store.hotel-chinzanso-tokyo.jp/products/fukiyose_hotaru

まだ間に合う！ゴールデンウィークに楽しめるその他のトピックス

ゴールデンウィークは、都心のオアシスで特別なひとときを。庭園の美しい景色とともに楽しむ贅沢ビュッフェや、癒しのステイプランで心も体もリフレッシュ

庭園の空を彩る100旒（りゅう）の鯉のぼり

まばゆい新緑の季節に、さながら森のような庭園に舞う鯉のぼりは、全国有数の鯉のぼりの産地と言われている埼玉県加須市で作られたもの。色鮮やかな100旒の鯉のぼりが、庭園の上空を舞います。

【期間】～2026年5月11日（月） 【場所】庭園内

宿泊者専用「天空のパゴダ」展望スペース誕生

ゴールデンウィーク期間の4月29日（木・祝）～5月5日（日）の7日間限定で、新たに宿泊者専用の「天空のパゴダ展望スペース」を開放いたします。展望スペースからは庭園を一望できるのに加え、100旒の鯉のぼりを間近にご覧いただけます。パゴダルーム内に鯉のぼりを背景に撮影できるフォト台を設置し、忘れられない思い出として写真に残していただけます。

【期間】2026年4月29日（木・祝）～5月5日（日）

【時間】10:00～17:00

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/7s/greenluxe/(https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/7s/greenluxe/)

ゴールデンウィーク“マジカルナイト”ファミリービュッフェ

彩り豊かなお料理とともに、マジックショーやピアニストによる生演奏をお楽しみいただけます。ご家族皆さまで、笑顔あふれるひとときをお過ごしください。

【開催日】4月29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日・祝）、

4日（月・祝）5日（火・祝）

【時間】18:00～20:00

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/gwmagic-buffet/

クレパス(R)とコラボレーション！アート体験ステイ（オリジナル クレパス(R)付き

新緑の庭園をテーマに、クレパス(R)の特徴や表現技法を学びながら、塗り絵を楽しむアート体験ワークショップ付きの宿泊プランをご用意いたします。

【開催日】5月2日（土）

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/lp_craypas/

≪朝食付き≫ゴールデンウィーク採蜜体験ステイ

ミツバチ講座や巣箱見学、採蜜体験、はちみつの試食などを通して、自然との共生や都市における養蜂の取り組みについてご家族で楽しく

学べる宿泊プランです。

【開催日】5月5日（火・祝）

https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10186224

《ご参考》23区内では稀有なホテル椿山荘東京の蛍について

◇ホテル椿山荘東京の蛍の歴史

l 1954年 藤田観光創業者の小川栄一により「ほたる観賞の夕べ」がスタート。

l 2000年 専門家の指導の下、ゲンジボタルが産卵から飛翔まで生息できる環境作りに取り組む。

＜環境作り例＞

庭園内を流れる地下から流出するミネラル分豊富な秩父山系の湧水の水質・水量の改善等を実施。

現在では、産卵から終齢幼虫までの人工飼育を庭園内及び弊社内の飼育施設で行い、毎年冬に幼虫

を放流しています。

l 2021年 ホテル椿山荘東京の国内最大級霧の庭園演出「東京雲海」と蛍の共演がスタート。

◇蛍の種類・観賞時期について

l ゲンジボタル：オス 体長約1.5センチ、メス 体長約2.0センチ

l 5月下旬から6月中旬頃までは、庭園内で羽化した蛍を「ほたる沢」、「古香井」、水車の周辺でお楽しみいただけます。

l 6月下旬から7月上旬は、成長時期を遅らせて飼育した蛍を、庭園および館内の温度や湿度などを整えたビオトープ（生物空間）でお楽しみいただけます。

ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie(https://www.fujita-kanko.co.jp/)