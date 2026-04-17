XPPen Artist 3rd(サード)シリーズより新サイズ液晶ペンタブレットが登場!!「Artist 16 3rd(サード)」

HANVON UGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

昨年11月にArtist12 3rdを発売し、スタートしました新3rd(サード)シリーズ。

16インチが登場し、お好みでサイズの選択肢が増えました！

広々とした視界で、作業はよりスムーズに。またフラットな形状に加え

軽量な為、収納や持ち運びも簡単。作業効率、携帯性を両立した

新製品となっております。最新のX4スマートチップ搭載スタイラスペンを付属、

AGエッチングガラス、X-Dialショートカットを搭載しております。

■画面サイズ/15.4インチ ■アスペクト比/16：9広々とした視界で、作業はよりスムーズに!

15.4インチの画面サイズで全体の確認や、細部の調整といった際に頻繁にズームする必要がなく、快適かつ効率的に作業を進めることが出来ます。

X4スマートチップスタイラスペン

■圧倒的な感度

新型X4スマートチップ搭載で素早く反応、

ON荷重2gで触れた瞬間ダイレクトな

書き心地、筆圧16,384レベルで繊細な

表現を可能にします。

■ストロークの制度が向上

ペン先の沈み込みを、わずか0.3mmに

抑え、ブレが大幅に軽減。

より快適な描き心地を提供致します。

■その他

上部が楕円形のデザインで転がりを防止。

マグネットで本体に簡単装着。

自然で正確なカラー表現

sRGBカバー率99％、Delta E ＜ 1.5の高精度を実現。リアルで忠実な色再現が、

あらゆる創作シーンで色表現のインスピレーションを引き出します。

AGエッチングガラス採用

3rdシリーズはエントリー向けのシリーズでありながら、Proシリーズで採用の

AGエッチングガラスを採用しております。AFコーティング加工を行い、

映り込みや指紋を防止致します。ハイエンド向けの環境で是非創作をお楽しみ下さい。

DC調光機能搭載

屋外の明るい環境から室内の暗い環境まで、自然で滑らかな明るさ変化を実現。

ちらつきを抑えることで目の負担も軽減します。

X-Dial(ダイヤル)で作業を効率化

3rdシリーズで新たなデザインのX-Dial。

回転させ、キャンバスの回転、拡大縮小、

またブラシの太さ調整といった場面で

活躍します。

カスタム可能な、8つのショートカットキーと

組み合わせることで、さらに作業効率もアップ！

持ち運びも簡単

フラットな形状、16インチ軽量タイプの液晶ペンタブレットで持ち運びも簡単。

付属のスタンドも折り畳みが可能。バックにスッキリ収まり、一緒に持ち運びも出来て便利です。

国内では4月17日からオンライン販売を開始します。販売価格は49,980 円(税込)。

【直営オンラインストア】

■XPPen 公式ストア

https://www.storexppen.jp/buy/artist-16-3rd.html?channel=prtimes_16-3rd20260417



■XPPen 公式Amazon

https://bit.ly/4eyupCi?XPPenAmazon



■XPPen 公式楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/hwugee/cpcd161fh-bk/

より詳細な情報については、下記へお問い合わせください。

XPPen 日本連絡事務所

電話:03-5577-7638

Email: seiko.murakami@xp-pen.com

電子プレスキット(画像あり)、詳細情報など、下記よりダウンロードしてください。

https://drive.google.com/drive/folders/1g2xYh49jSe5ClU6tj4RaQL10QvoDqHzO

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