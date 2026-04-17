XPPen Artist 3rd(サード)シリーズより新サイズ液晶ペンタブレットが登場!!「Artist 16 3rd(サード)」
昨年11月にArtist12 3rdを発売し、スタートしました新3rd(サード)シリーズ。
16インチが登場し、お好みでサイズの選択肢が増えました！
広々とした視界で、作業はよりスムーズに。またフラットな形状に加え
軽量な為、収納や持ち運びも簡単。作業効率、携帯性を両立した
新製品となっております。最新のX4スマートチップ搭載スタイラスペンを付属、
AGエッチングガラス、X-Dialショートカットを搭載しております。
■画面サイズ/15.4インチ ■アスペクト比/16：9
広々とした視界で、
作業はよりスムーズに!
15.4インチの画面サイズで全体の確認や、細部の調整といった際に頻繁にズームする必要がなく、快適かつ効率的に作業を進めることが出来ます。
X4スマートチップスタイラスペン
■圧倒的な感度
新型X4スマートチップ搭載で素早く反応、
ON荷重2gで触れた瞬間ダイレクトな
書き心地、筆圧16,384レベルで繊細な
表現を可能にします。
■ストロークの制度が向上
ペン先の沈み込みを、わずか0.3mmに
抑え、ブレが大幅に軽減。
より快適な描き心地を提供致します。
■その他
上部が楕円形のデザインで転がりを防止。
マグネットで本体に簡単装着。
自然で正確なカラー表現
sRGBカバー率99％、Delta E ＜ 1.5の高精度を実現。リアルで忠実な色再現が、
あらゆる創作シーンで色表現のインスピレーションを引き出します。
AGエッチングガラス採用
3rdシリーズはエントリー向けのシリーズでありながら、Proシリーズで採用の
AGエッチングガラスを採用しております。AFコーティング加工を行い、
映り込みや指紋を防止致します。ハイエンド向けの環境で是非創作をお楽しみ下さい。
DC調光機能搭載
屋外の明るい環境から室内の暗い環境まで、自然で滑らかな明るさ変化を実現。
ちらつきを抑えることで目の負担も軽減します。
X-Dial(ダイヤル)で作業を効率化
3rdシリーズで新たなデザインのX-Dial。
回転させ、キャンバスの回転、拡大縮小、
またブラシの太さ調整といった場面で
活躍します。
カスタム可能な、8つのショートカットキーと
組み合わせることで、さらに作業効率もアップ！
持ち運びも簡単
フラットな形状、16インチ軽量タイプの液晶ペンタブレットで持ち運びも簡単。
付属のスタンドも折り畳みが可能。バックにスッキリ収まり、一緒に持ち運びも出来て便利です。
国内では4月17日からオンライン販売を開始します。販売価格は49,980 円(税込)。
【直営オンラインストア】
■XPPen 公式ストア
https://www.storexppen.jp/buy/artist-16-3rd.html?channel=prtimes_16-3rd20260417
■XPPen 公式Amazon
https://bit.ly/4eyupCi?XPPenAmazon
■XPPen 公式楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/hwugee/cpcd161fh-bk/
より詳細な情報については、下記へお問い合わせください。
XPPen 日本連絡事務所
電話:03-5577-7638
Email: seiko.murakami@xp-pen.com
電子プレスキット(画像あり)、詳細情報など、下記よりダウンロードしてください。
https://drive.google.com/drive/folders/1g2xYh49jSe5ClU6tj4RaQL10QvoDqHzO
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