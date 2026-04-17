【Q’sfix × 桜十字グループ】4月1日よりAI歩行評価システム 「Well-be Walk」を提供開始

株式会社Q’sfix

最新の技術でITソリューションを提供する株式会社Q’sfix(キューズフィックス)と、医療・介護・予防医療を軸にウェルビーイング・フロンティアを目指す桜十字グループは、AIモーションキャプチャー 歩行評価システム「Well-be Walk」を共同開発し、2026年4月1日よりサービス提供を開始いたします。本システムは、AIモーションキャプチャー技術を活用し、個々の歩行状態を可視化するとともに、専門職によるフィードバックを組み合わせることで、人々の健康意識向上と行動変容を促進。人生100年時代において「美しく歩く」ことを通じた地域づくりを目指します。

AIが導く、理想の歩行。次世代評価システム「Well-be Walk」始動

AI歩行評価システム「Well-be Walk」は、AIモーションキャプチャーにより歩行速度、姿勢、バランス、推進力などを多角的に解析し、歩行の状態を客観的に把握できるシステムです。わずか8mの歩行で評価が可能であり、測定後は即時に解析が行われ、「歩行評価カルテ」としてその場で結果を確認できます。歩行評価カルテでは、歩行タイプの分類（推進力と安定性のバランスに基づく「快速元気」「勢い先行」「のんびりバランス」「ゆっくりふらつき」の4タイプ）に加え、総合スコアやレーダーチャート、関節角度・歩幅・速度などの数値データが整理され、全10項目の評価に基づき、上半身の安定性と下半身の推進力の両面から、自身の歩行特性を直感的かつ多面的に理解することが可能です。

2026年4月より「メディメッセ桜十字(熊本市中央区)」にてサービス開始

メディメッセ桜十字では、歩行評価の結果をもとに理学療法士等の専門職が、全10項目のデータに基づき実践的な改善案をアドバイス。個々の課題に応じた安全かつ実践的な改善につなげます。加えて、より詳しく改善に取り組みたい方には個別指導の提供も行います。指導前・指導後の歩行姿勢を評価することで、より美しい歩行への具体的なポイントが視覚的に認識でき、測定で終わらせず、行動変容まで伴走する点が特長です。

働き世代の運動不足解消から、シニア世代のフレイル予防まで。「測定」を「行動変容」へ。「Well-be Walk」は、一生自分の足で歩き続けるためのパートナーです。

■サービス概要

・AIモーションキャプチャー 歩行評価システム「Well-be Walk」

・実施場所：メディメッセ桜十字 予防医療センター内 （熊本市中央区）

・利用方法：健康診断のオプション、または単独での利用も可能

Q’sfixとは

1976年創業の企業グループであり、ITを通して人々の生活を豊かに、 そして安心して暮らせる社会を支えることを目標としています。 当社は、DXなどの環境変化に伴い多様化するお客様のニーズや、様々な社会に対して、 IT技術力をスピーディーに提供し、社会に貢献することを重要視しています。社会インフラを支えるITシステムの開発の他、デジタル変革を目指すお客様の支援に加え、高度な生体機能・動作機能計測技術をスポーツ・教育・リハビリ等の分野に還元しています。

会社概要

◎株式会社Q’sfix

創業：1976年1月

HPURL： https://www.qsfix.com/

■本社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号サピアタワー26F

桜十字グループとは

「WELL-BEING FRONTIER 人生100年時代の生きるを満たす」

▶ https://sakurajuji.com/well-being-frontier/

2005年、桜十字グループは、熊本県の民間病院の中で最大の病床数を有する「桜十字病院」から始まりました。今では病院のみにとどまらず、医療・介護・予防医療のヘルスケア領域において、社会に必要な様々な事業やサービスを全国に展開しています。

「人」は幼少期から成人期、そして老年期にいたるまで、生きることがひとつの「Life Story」として繋がっています。人生100年時代を迎える今、これまで高齢者医療に向き合ってきた私たちにできることは何か。それは、病気やケガを治す身体的なケアだけでなく、精神的・社会的に「生きるを満たす」新たな概念による事業やサービスを提供していくことです。そうして、すべての世代における人生の楽しみや、生きる喜びを支えると共に、その基盤たる社会づくりに貢献いたします。私たち桜十字グループは、時代の変化に対し、進化し続けることで、「カラダの健康」に加え、「ココロのしあわせ」「ひと・マチ・社会のあり方」これら３つを基軸に、QOL(生活の質)の豊かな未来を切り拓く「ウェルビーイング・フロンティア」を目指しています。

会社概要

◎桜十字グループ

創業：2005年7月

HPURL：https://sakurajuji.com

■本社

〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ

森JPタワー27階

■熊本本部

〒861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1

■福岡本部

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-5-11

■大阪本部

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1

グランフロント大阪

ナレッジキャピタル6階

■メディメッセ桜十字

〒860-0833 熊本市中央区平成3-23-30

サンリブシティくまなん3階