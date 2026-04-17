【サイトリリースのお知らせ】オンラインオリパサイト「レガリアオリパ」リリース

株式会社パレットグループ

株式会社パレットグループ(旧会社名：株式会社Arii 本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄）のトレカ商事事業部はこの度、トレーディングカードのオリジナルパック（以下、オリパ）をオンラインで提供するサービス「レガリアオリパ」をリリースいたしました。

本サービスは、スマートフォンやPCから24時間いつでも楽しめるオンライン型オリジナルパック（オリパ）販売サービスです。初心者からコレクターまで幅広くお楽しみいただけるラインナップをご用意しております。

オンラインオリパとは？

オンラインオリパとは、トレーディングカードのオリジナルパックをインターネット上で購入・抽選できるサービスです。

スマートフォンやPCから利用でき、抽選の楽しさと手軽さを両立できる点が特徴です。

■ご利用開始方法

１. 公式サイトへアクセス

２. 無料会員登録

３.オリパを選択しオンライン開封

PC、スマートフォンから数分でご利用開始が可能です。

■ サービス概要

サービス名：REGALIAオリパ

対応端末：スマートフォン／PC

オリパサイトURL：https://regalia.net-oripa.com/

レガリアオリパSNS:https://x.com/regalia_p_oripa?s=20

弊社のネットオリパ開発プラットフォームについて

弊社では、オンラインオリパ事業者向けに、サイト構築や運営に必要な機能を支援する開発プラットフォームも展開しており、立ち上げから運用まで一貫し、実運用を見据えた開発支援を行っております。オンラインオリパサイトの導入や開発をご検討中の事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせURL : https://torecacorp.jp/online-oripa

■会社情報

会社名：株式会社パレットグループ Palette Group Inc.（旧社名：株式会社Arii）

所在地： 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３-１ 神田ノースフロント8F

設立： 2017年12月14日

資本金：1億円

代表者：代表取締役 新井貴雄

事業内容： アソビの総合インフラ企業群

事業URL：https://palettegroup.co.jp/

＜お問い合わせ先 ＞

株式会社パレットグループ トレカ商事事業部

https://palettegroup.co.jp/