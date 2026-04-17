全日本選抜ソフトテニス大会で大会運営自動化システム「raquty Pro」を導入、全試合の進行管理をデジタル化し、リアルタイムのスコア速報を実現

raquty合同会社

2026年4月4日、5日に東京都の有明テニスの森で開催された「第71回全日本女子選抜ソフトテニス大会」「第10回全日本男子選抜ソフトテニス大会」において、raquty合同会社が開発・提供する大会運営自動化システム「raquty Pro（ラクティープロ）」が導入されました。

本大会は、予選のラウンドロビンを勝ち上がると、本戦トーナメントへ進出できるレギュレーションとなっており、ラウンドロビンの順位計算、トーナメントの勝ち上がり処理など含めて「raquty Pro」で自動化しました。

また、審判のスコア記録業務については「raquty Pro」のスコアリング機能を活用して、専用のタブレット上から行い、入力されたスコアデータは運営や選手、観客をはじめとして全国に1ポイントごとリアルタイムで共有されました。

本システム導入に際しては、東京都ソフトテニス連盟とraquty合同会社との協力・連携のもとで推進され、実現されました。

■ 本大会で実現した大会運営のDX化

本大会では、審判が使うスコアシートを従来の「紙」から、タブレットを用いた「raquty Pro」のデジタル管理に全面的に切り替えました。

これまでは試合が終わるたびに、紙のスコアシートを抱えて本部に走り、そこから記録をエクセルシートに入力するといった物理的な手間と時間がかかっていました。

しかし本大会では、コートから１ポイントごとのスコアを入力し、試合終了後に結果をコート上から送信するだけで、トーナメント表や進行状況が即座にアップデートされました。

これにより、結果が本部に届くまで最新の進行状況を確認できず進行が遅れてしまうといったタイムロスがなくなり、同時に大会進行業務に携わる運営スタッフの負担も大幅に軽減しました。

少人数でも滞りなく進行する、効率的な大会運営を実現しました。

■ 雨天時オペレーションにも柔軟に対応

大会1日目の会場は、雨天に見舞われました。

本大会では、あらかじめ「晴天時」と「雨天時」の2パターンの進行表を準備し、あらかじめraquty Proのシステム内にも登録していました。

試合開始の直前までは「晴天時の進行表」での大会開催が予定されていましたが、試合開始の約10分前に「雨天時の進行表」での開催に変更が決定。

その場で、raquty Proの進行表も「晴天時→雨天時」へ即座に切り替えたため、予定していた試合開始時刻を遅らせることなく、スムーズに対応することができました。

これらの変更は、選手や観客がスマホで確認できる「ゲストサイト」にもリアルタイムで反映されました。会場にいる全員が「どの試合がどのコートに移動したか」を即座に把握できる環境を整え、悪天候の中でも混乱のない大会運営を実現しました。

■ 全国のどこにいても大会情報をキャッチ。13,000人がアクセスしたリアルタイム速報を実現

本大会は、全国のトップ選手が集結する、日本最高峰のソフトテニスの全国大会です。

当日は会場に来たくても来られなかったソフトテニスファンも多くいる中、これまでは大会の速報を知るにはSNSを見たり、定期的に更新される公式の結果情報を待ったりするほか、方法はありませんでした。

本大会では、raquty Proの「ゲストサイト」を通じて、誰でもどこにいても情報を得られる環境を整えました。ゲストサイトへアクセスしたユニークユーザー数は2日間で約13,000人に達しました。

リアルな会場の枠組みをオンラインへ拡張することで、全国のファンがリアルタイムで戦況を追うことのできる、「新しい観戦のカタチ」を実現しました。

ゲストサイトの進行表とリアルタイムのスコア速報

＜ ゲストサイトの提供機能（一部抜粋） ＞

- リアルタイム進行表- リアルタイムオーダーオブプレイ（OOP）- リアルタイムトーナメント進行状況- 選手別戦績一覧- アナリティクス（スコア速報）- 通知機能（一部端末・レギュレーションには非対応）

■ ソフトテニス界に新しい常識を創造する「raquty Pro」

raquty合同会社は、「10年後のテニス界の新しい常識を創造する」をミッションに、raquty Proをはじめとしたテニスに関わるプラットフォームを提供しております。

raquty Proは2025年度にサービス提供を開始してから、「個人戦・団体戦」×「トーナメント・ラウンドロビン」、さらには「桂方式」や「練習試合の自動マッチング」まで、機能を拡充しならが、あらゆるレギュレーション、勝ち上がり処理に対応できるように成長してまいりました。

弊社のビジョンである「テニスに関わる全ての人を幸せにする」では、大会に参加される選手はもちろんのこと、試合を観戦するソフトテニスファンや、それを裏方で支える大会運営を行う協会や連盟のみなさまが「幸せ」になることを目指しております。

今後とも、業界に新しい「常識」と「幸せ」を創造しお届けできるように、邁進してまいります。

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