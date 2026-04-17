【“筋肉と家計”を同時に鍛える】マネーフォワード×VALXが、自己投資を加速させる異色の特別企画を始動！

VALX株式会社

VALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）が運営するフィットネスブランド「VALX（バルクス）」は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』を提供する「マネーフォワードホーム株式会社」と「フィットネス×金融」という異業種コラボレーションによる特別企画を2026年4月17日(金)より開始いたします。

近年、自身の身体を“資産”と捉え、トレーニングや栄養管理に取り組む人が増えています。

理想の身体づくりには継続的な投資が必要であり、その背景には家計管理や資産形成といった“お金の使い方”が密接に関わっています。

今回の取り組みでは「身体的健康」と「経済的健康」を同時に高める新たなライフスタイルの提案として、両社の強みを掛け合わせた企画を展開します。



■特別企画 第一弾：資産1億円YouTuber×筋トレ界レジェンド/VALX代表取締役との対談動画

マネーフォワードホームが運営するYouTubeチャンネル「マネーフォワード ME イベント&セミナー」に、VALX監修者であり”筋トレ界のレジェンド”の山本義徳氏と、VALX代表取締役・只石昌幸が出演。

撮影は「VALX GYM調布」にて実施し、MCには節約で資産1億円を築いたYouTuber・くらま氏を迎え、“お金と筋肉”という異色のテーマでここでしか聞けない対談が実現しました。

本動画では、

- 忙しいビジネスパーソンでも結果を出す「最短の筋トレ戦略」- 山本義徳氏による“実演付き”トレーニング指導- 代表只石が語る、VALX立ち上げの裏側と今後の展望- 資産形成と身体づくりに共通する「投資思考」

など、“自己投資の本質”に踏み込んだ内容を余すことなく公開。

初心者でもすぐ実践できる筋トレの基本から、成果を最大化するお金の使い方まで、この動画1本で「身体」と「お金」の使い方が見えてきます。

さらに、普段はなかなか語られないリアルな考え方や習慣についても踏み込んでおり、今の自分を変えたいすべての人にとって必見の内容となっています。

ぜひご覧ください。

🔻ご視聴はこちらから

https://youtu.be/VbHhWpQzmpI

【動画概要】

タイトル：【くらまマッチョへの道】1億円男くらまが世界チャンピオン山本先生のトレーニングを体験！/元キーエンスのVALX只石社長の未経験から1番を目指す思考法とは！？【くらまの1億円のツカイミチ】

公開日時：2026年4月17日(金) 20時

配信チャンネル：マネーフォワード ME イベント&セミナー（https://www.youtube.com/channel/UCnk7pvkBw4mqz9JYZc4sRPg）

URL：https://youtu.be/VbHhWpQzmpI



■特別企画 第二弾：「Prime Coupon」でVALX特別優待を提供

本動画の配信を記念し『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け特典「Prime Coupon」にて、VALXの特別優待を提供いたします。

対象者： 『マネーフォワード ME』プレミアム会員

内容：「VALX メンバーズストア」および「VALX GYM」で利用可能な特別割引クーポン

開始日： 2026年4月17日(金)より順次

対象： 『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま

🔻詳しくはこちらから

https://x.gd/b8vZZ



「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。



【マネーフォワードホーム株式会社 会社概要】

名称：マネーフォワードホーム株式会社

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長 金坂 直哉

設立：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』

https://moneyforward.com/me

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/