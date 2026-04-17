日本アイスクリーム市場における消費者動向：レポートオーシャン株式会社による調査結果

Report Ocean

東京、日本 - レポートオーシャン株式会社は、日本におけるアイスクリームの購買行動、消費頻度、フレーバー嗜好、包装形式、購入場所、および新商品への関心を把握するため、消費者調査を実施しました。本調査では、定番フレーバーへの安定した支持に加え、季節限定商品や新しい食感、ヴィーガン・非乳製品アイスクリームへの関心が、日本市場における消費行動に影響を与えていることが明らかになりました。



日本では、アイスクリームは幅広い世代に親しまれている菓子カテゴリーの一つであり、近年は利便性の高い包装形式、限定フレーバー、プレミアム感のある商品など、多様な需要が広がっています。こうした中で、消費者の具体的な選好や購入パターンを把握することは、メーカー、小売業者、関連事業者にとって重要性を増しています。



■ 調査概要

- 調査手法： 構造化質問票によるオンライン定量消費者調査- 調査対象： 日本国内在住の15歳～69歳の男女- 調査期間： 2026年3月9日～2026年4月10日- サンプル数： 1,800名- 調査地域： 日本全国- 抽出方法： 年齢・性別・地域別の割付サンプリング- 誤差範囲： 信頼水準95%で±2.6%

■ 主な調査結果

本調査では、バニラが引き続き最も好まれる定番フレーバーである一方、抹茶やフルーツ系、期間限定フレーバーなどへの関心も一定程度広がっていることが分かりました。また、購入形式ではカップタイプが最も支持され、購入場所としてはコンビニエンスストアとスーパーマーケットが大きな役割を果たしています。さらに、夏の消費が依然として最も多いものの、年間を通じてアイスクリームを楽しむ層も一定数存在しており、市場の通年化が進みつつあることが示唆されました。

加えて、ヴィーガン・非乳製品アイスクリームに対する関心、限定商品への反応、そして食感へのこだわりなど、日本市場ならではの特徴も確認されました。特に「見かけたら買う」限定商品需要や、なめらかさ・濃厚さ・もちもち感といった食感への関心は、商品開発や販促において注目すべきポイントといえます。

■ 調査質問および回答結果

Q1：アイスクリーム（冷凍デザート、アイスキャンディーを含む）をどのくらいの頻度で食べますか。

- ほぼ毎日：5%- 週に数回：19%- 週に1回程度：25%- 月に2～3回：23%- 月に1回以下：18%- ほとんど食べない／食べない：10%

Q2：最も好きなアイスクリームのフレーバー（味）は何ですか。

- バニラ：34%- チョコレート：23%- 抹茶：12%- ストロベリー：12%- キャラメル／塩キャラメル：7%- フルーツ系：7%- その他：5%

Q3：アイスクリームを購入する際、最もよく選ぶ包装の形はどれですか。

- カップ：34%- スティック／バー：25%- コーン：12%- マルチパック：14%- タブ：8%- 餅入りなどの特殊タイプ：5%- その他：2%

Q4：アイスクリームを最もよく購入する場所はどこですか。

- コンビニエンスストア：39%- スーパーマーケット：35%- ドラッグストア：10%- アイスクリーム専門店／ジェラート店：6%- オンラインショップ：4%- 自動販売機：3%- その他：3%

Q5：アイスクリームを選ぶ際、最も重視するポイントは何ですか。

- フレーバー／味：39%- 価格／コストパフォーマンス：23%- ブランドの知名度・安心感：12%- 食感・口当たり：10%- サイズ・内容量：7%- 健康志向（低糖・低脂肪・非乳製品など）：4%- 新しさ・限定感：5%

Q6：アイスクリームを最もよく食べる季節はいつですか。

- 夏（6月～8月）：52%- 春（3月～5月）：10%- 秋（9月～11月）：8%- 冬（12月～2月）：7%- 季節に関係なく年間を通じて食べる：23%

Q7：最も好きなアイスクリームの食感はどれですか。

- クリーミーでなめらか：34%- 濃厚で重厚感がある：21%- さっぱりしていて爽快感がある：19%- トッピング入りでサクサク感がある：12%- もちもちした食感：8%- ソフトクリームのようなやわらかさ：6%

Q8：ヴィーガン（植物由来・非乳製品）アイスクリームを試したい、または購入したいと思いますか。

- とても関心がある：7%- やや関心がある：21%- どちらとも言えない：29%- あまり関心がない：21%- まったく関心がない：22%

Q9：期間限定や季節限定のアイスクリームフレーバーについて、どう感じますか。

- 積極的に探して試す：18%- 見かけたら買う：34%- 存在は知っているが、普段は定番を選ぶ：25%- あまり意識しない：13%- いつもの商品だけを買いたい：10%

Q10：アイスクリームを1回購入する際、通常いくらくらい使いますか。

- 150円未満：21%- 150円～299円：34%- 300円～499円：25%- 500円～799円：12%- 800円以上：8%

■ インサイトと示唆

本調査から、日本のアイスクリーム市場は「定番への安心感」と「新しさへの関心」が共存する市場であることが明らかになりました。フレーバーではバニラが依然として強い支持を集める一方、限定商品や季節商品に対しても高い関心が見られ、定番商品と新商品を両立させる商品戦略の有効性が示唆されます。Claudeの整理でも、フレーバー、季節性、限定商品、ヴィーガン関心が特にPR向きの強い論点と位置づけられています。

また、夏が最大の需要期であることに変わりはないものの、年間を通じてアイスクリームを楽しむ消費者層も一定規模で存在しており、市場の通年化が進んでいる点も注目されます。さらに、ヴィーガン・非乳製品商品への関心や、食感へのこだわりなどは、今後の商品差別化や新規需要の取り込みにおいて重要な要素になると考えられます。

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出典：レポートオーシャン株式会社



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■ 参考資料

日本アイスクリーム市場に関するさらなる背景情報として、以下の関連調査資料をご参照ください。

https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/japan-ice-cream-market