パリを代表するライフスタイルブランドの美しい柄を100枚収録『マラン・モンタギュ 100枚レターブック』4/22発売

株式会社パイ インターナショナル

世界中の雑貨好きを魅了する、パリのライフスタイルブランド「マラン・モンタギュ」の100枚レターブックが登場！ フランスのアンティーク図版から着想を得た図案、パリの風景や雑貨、花や果物、タロットなどのイラストを50柄収録。パリの小道にたたずむお店に足を踏み入れたような、ときめく柄が満載。まるで小さな宝箱のような、美しいモチーフがつまった1冊です。



※「100枚レターブック」は株式会社パイ インターナショナルの登録商標です。

著者：マラン・モンタギュ

デザイナー・イラストレーター。世界中を旅しながらイラストレーターとして活躍し、2020年にパリでライフスタイルブランド「マラン・モンタギュ」をスタート。やさしくポエティックなイラストが描かれた磁器、文房具、インテリア雑貨などの数々は、世界中のファンを魅了している。

Instagram：@marinmontagut(https://www.instagram.com/marinmontagut/)

※「100枚レターブック」は株式会社パイ インターナショナルの登録商標です。

100枚レターブック特設サイト(https://pie.co.jp/letterbook/)

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書籍概要

書名：『マラン・モンタギュ 100枚レターブック』

https://pie.co.jp/book/i/5997/

仕様：A5判（148×210mm）／ソフトカバー／216Pages（Full Color）

定価：本体2,300円+税

ISBN：978-4-7562-6052-9 C0070

著者：マラン・モンタギュ

発売日：2026年4月22日

発行元：パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

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