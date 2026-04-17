２年連続、フルハイトドア(R)が『Red Dot Design Award 2026』を受賞

株式会社KAMIYA

室内ドア「フルハイトドア(R)」を製造・販売する株式会社KAMIYA (本社:神奈川県伊勢原市、代表取締役社長:神谷忠重)は、ドイツの権威あるデザイン賞で、世界三大デザイン賞の一つでもある「レッドドット・デザインアワード 2026」のプロダクトデザイン部門において、２年連続受賞したことをお知らせいたします。

レッドドット・デザインアワードとは

1955年に創設された世界的に権威あるデザイン賞。IFデザインアワード（独）、IDEA賞（米）と並ぶ世界三大デザイン賞の一つで、特にプロダクトデザイン分野においては世界最高峰の権威と認知度を誇り、革新性・機能性・審美性などを基準に優れたデザインが評価される。2024年の実績で、世界中から約20,000点の応募があり、本賞の受賞は世界のデザイン界において高い評価と信頼を得る証となっている。

■極細アルミフレームドア「FINA」

最大の特長は、フレームの細さです。細さを徹底的に追求し、わずか１cmという国内最小幅を実現。さらに、これまで機構上難しいとされていた四辺のフレーム幅の統一を可能にしました。従来品では上下が幅広になってしまうのが常識でしたが、本製品は均整の取れた美しいディテールに仕上げています。こうしたミニマルデザインへのこだわりが、本製品の評価につながったものと考えております。

昨年に続き、２年連続でレッドドット・デザインアワード受賞となりました。今回の受賞を励みに、当社はこれからも住む人の暮らしに寄り添い、空間をデザインするドアの開発に挑戦してまいります。