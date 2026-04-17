Blackview、新型スマートフォン「WAVE 7C」を発売｜Android 16搭載・最大16GB RAMで税込14,900円の高コスパスマホ

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.Blackview WAVE 7Cのキービジュアル

スマホ・タブレットブランドのBlackviewは、新型スマートフォン「WAVE 7C」を発売しました。

Android 16ベースの独自OS「Doke OS 5.0」を搭載し、最大16GB RAM（拡張含む）や5,000mAhバッテリー、6.56インチディスプレイなど、日常使いに求められる機能をバランスよく備えたエントリーモデルです。

Blackview WAVE 7C

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■早期キャンペーン価格：14,900円（税込）

また、IP54の防塵防水や最大2TBまでのストレージ拡張、顔認証など、使い勝手に配慮した仕様も充実。税込14,900円の早期キャンペーン価格で購入でき、初めてスマートフォンを持つ方はもちろん、サブ機や家族用端末を検討している方にも選びやすい、高コストパフォーマンスな一台となっています。

Android 16ベースの「Doke OS 5.0」搭載

Android 16ベースの「Doke OS 5.0」

「Blackview WAVE 7C」は、最新のAndroid 16をベースにした独自OS「Doke OS 5.0」を搭載しています。

通知の見やすさや操作時のレスポンスなど、日常的に触れる部分が洗礼され、日常的に使うスマートフォンとしての快適性がきちんと意識された仕上がりです。はじめてスマートフォンを持つ方にも扱いやすい一台となっています。

最大16GB RAM対応 | 日常使いをしっかり支える実用性能

Blackview WAVE 7Cのスペック説明

SoCには「UNISOC T310」を採用し、メモリは最大16GB RAM（物理4GB＋最大12GB拡張）に対応。SNSやWeb閲覧、動画視聴といった日常的な使い方であれば、十分にこなせる実用的な性能を備えています。

内蔵ストレージは64GBを用意しているほか、microSDカードを挿入して最大2TBまで拡張可能。写真や動画をたくさん保存したい方や、アプリを複数インストールして使いたい方にとって、容量をあとから増やせるのは魅力的です。

非常にリーズナブルな価格のエントリーモデルとしては、普段使いで必要になる基本性能をしっかり押さえている点が魅力です。コストを抑えつつ、実用的な性能を備えたスマートフォンを探している方にとって、選びやすい一台と言えるでしょう。

6.56インチディスプレイ、IP54防塵防水仕様、4G LTE対応

Blackview WAVE 7Cの筐体デザイン

6.56インチディスプレイを採用。720×1612解像度に対応し、動画視聴やSNS、Web閲覧などで画面の見やすさを実感しやすい仕様です。さらに、低ブルーライトモードなど目に配慮した機能も用意されているため、長時間の使用にも適しています。

また、筐体はIP54の防塵防水に対応しているほか、SIMカードの挿入で4G LTE通信も利用可能。低価格ながらも、日常生活で使いやすい特徴をしっかりと備えています。

13MPフロントカメラ・32MPリアカメラ搭載

Blackview WAVE 7Cのカメラ仕様

前面には13MPフロントカメラを、背面には32MPリアカメラを搭載。オンライン通話、自撮り撮影など、日常の中で手軽に写真や動画を残したい方にとっては、十分に実用的な仕様と言えます。

5,000mAhバッテリー搭載、専用ケース付属で毎日安心して使いやすい

Blackview WAVE 7Cのバッテリー仕様

5,000mAhバッテリーを搭載し、外出先においてWeb閲覧や動画視聴などの目的で使用しても、1日を通して安心して使いやすいバッテリー持ちが期待できます。

そしてパッケージには専用ケースが付属しており、購入後すぐに使い始めやすい点も魅力です。2年間の保証も用意されているため、はじめてスマートフォンを購入する方にとっても安心感のある一台となっています。

実用的なエントリースマホを、税込14,900円の早期キャンペーン価格で購入可能

Blackview WAVE 7C

「Blackview WAVE 7C」は、日常使いに求められる機能をバランスよく備えたエントリースマートフォンです。

さらに、IP54防塵防水やストレージ拡張、顔認証、4G LTE対応といった実用的な機能も充実しており、初めてスマートフォンを持つ方はもちろん、サブ機や家族用端末としても導入しやすい1台に仕上がっています。

現在、税込14,900円の早期キャンペーン価格で購入可能。価格を抑えながらもしっかり使えるスマートフォンを探している方にとって、有力な選択肢になるでしょう。

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Blackview WAVE 7C の詳細スペック・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/98_1_b4428a1627fcaca9986170c34d025fd0.jpg?v=202604171151 ]

Blackview Amazon製品ページ

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Blackview公式サイト

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