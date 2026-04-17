オプト、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」において、「Performance Solutions Award」を受賞

株式会社デジタルホールディングス

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※1）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）は、TikTok for Businessが開催する「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」において、各種TikTokパフォーマンス領域向けプロダクトの活用を通じて、成果創出に貢献した広告代理店に贈られる「Performance Solutions Award」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

■「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」とは

TikTok for Businessは、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告代理店の功績を称えるアワードを2019年より開催し、今回で7回目となります。本アワードは、進化を続けるTikTokの特性を深く理解し、年間を通じて持続的にビジネスインパクトを創出するとともに、広告主のビジネス成果の最大化に貢献した取り組みが評価されています。

「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」では、評価カテゴリーがさらに拡充され、売上成長、領域別専門性、広告プロダクト活用、クリエイティブ戦略など、より幅広い視点から代理店の取り組みが評価されており、グランプリ、Sales Growth部門、Strategic Sales部門、Strategic & Product Solutions部門、Creative & Solutions部門の5部門・全14賞において、合計34組が選出されました。

■ Strategic & Product Solutions部門「Performance Solutions Award」とは

今回オプトが受賞したStrategic & Product Solutions部門「Performance Solutions Award」は、各種TikTokパフォーマンス領域向けプロダクトの活用を通じて、成果創出に貢献した広告代理店に授与される賞です。受賞にあたっては、優れた運用実績に加え、成果最大化に向けた以下の先進的な取り組みが評価されました。

●最新プロダクトの高度な活用実績

AIによる自動最適化ソリューション「Smart+」（※2）および、獲得単価をコントロールする「Cost Cap（目標入札）」（※3）の導入率が極めて高く、プラットフォームの機能を最大限に活用し、効率的な最適化を推進した点が主な受賞の決め手となりました。

●オプト独自の専門組織・ソリューションによる支援

TikTok広告に特化した「TikTokパフォーマンス室」、および縦型動画の専門組織「縦型スタジオ(TM) （タテスタ）」が連携。さらに独自ソリューション「Murmuration」によるレコメンドシステム解析を掛け合わせることで、データとクリエイティブの両面から、新規参入企業の早期のビジネス成長を支援しています。

オプトは今後もTikTok for Businessとの連携を一層深化させ、TikTokの特性を熟知した専門集団として、より高度なマーケティング支援を展開し、プラットフォームの最新機能を最大限に引き出した最適なソリューションを提供することで、顧客企業の持続的な事業成長を先導してまいります 。

以上

※1 LTVM：（Life Time Value Marketing）：LTV（顧客生涯価値：Life Time Value）は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指す。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にある。しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM（Life Time Value Marketing）」と名付けた。

※2 Smart+：

ターゲティング、入札、クリエイティブ制作のプロセスを自動化し、最適なターゲットに広告を届けることでパフォーマンスと収益の最大化を可能にするソリューション。

※3 Cost Cap：

1コンバージョン（購入など）あたりの平均コスト（CPA）を、設定した目標額以内に収めるようにAIが自動で調整する入札戦略。

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月：2015年4月1日

資本金：1億円 （2025年12月末現在）

代表者名：代表取締役社長 金澤 大輔

本社所在地：東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容：マーケティング事業

URL：https://www.opt.ne.jp